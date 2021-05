Extreme Networks veröffentlicht Agenda zur jährlichen User-Konferenz Extreme Connect Virtual

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 21. Mai 2021 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, gibt die Agenda der diesjährigen Extreme Connect bekannt. Vom 26. bis 27. Mai 2021 geben die Experten von Extreme Einblicke in aktuelle Trends und Herausforderungen. Sie stellen neue Produkte und Lösungen vor, die Enterprise- und Service-Provider-Kunden hervorragende Netzwerkerfahrungen ermöglichen. Die Teilnahme an der zweitägigen Online-Veranstaltung ist kostenlos und bietet spannende Keynotes sowie praxisbezogene Breakout-Sessions und Workshops.

In über 30 Sessions ermöglicht die Connect Kunden und Partnern Einblick in die Roadmap. Auch in diesem Jahr bietet Extreme umfassende Produkt-Demos und Gelegenheiten zum Austausch. Die Breakout-Sessions und Workshops widmen sich den aktuellen Themen: Best Practices für die Cloud-Migration, Zero-Trust Security, 5G-Enterprise- und Mobile-Edge-Strategien. Dazu gehören u. a.:

Finally – You Can Have Cloud Your Way

Wenn es um das Management und die Sicherheit der Netzwerkinfrastruktur geht, gab es bisher nur zwei Möglichkeiten: traditionelle, standortbasierte Software oder native Public-Cloud-Lösungen. Dan Dulac, Vice President of Solutions Strategy bei Extreme wird die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen des Infrastrukturmanagements beleuchten und Einblicke darüber geben, wie Organisationen sich auf den dezentralen Betrieb vorbereiten können.

MLB and Extreme – The IT Approach Beyond Game Day

Die Major League Baseball (MLB) ist in der Sportbranche führend, was den technologischen Fortschritt angeht – dank Cloud, Mobilität und Analytik.

John Brams, Senior Director von Extreme, und Seth Lane, Senior Director of Network Infrastructure der MLB, erläutern, warum sich die MLB für Extreme entschieden hat, welche Lösungen eingesetzt werden und wie ihre Erfahrungen genutzt werden können.

The 5G Future for Enterprise Wireless

Marcus Burton, Cloud and Wireless Architect in the Office of the CTO bei Extreme, wird den Hype um 5G hinterfragen und eine Einführung in das Thema geben sowie die Nutzungsszenarien von 5G, Konzepte, High-Level-Architekturen und Zeitpläne erläutern sowie Wireless-Optionen für die Unternehmensanbindung vergleichen.

The Power of Network Data and What It Can Do for Your Organization

Wes Durow, CMO und Jeevan Patil, Senior Director of Product Management bei Extreme, werden erörtern, was sich daraus ableiten lässt, wie Menschen, Geräte und Anwendungen mit dem Netzwerk interagieren. Weitere Aspekte sind Datensicherheit und die Vorteile der Nutzung fortschrittlicher Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML).

Zero Trust Fabric and its Impact on Zero Trust Networking for the Infinite Enterprise

Zero Trust bezieht sich zumeist auf Nutzer und Geräte, die sich mit einem Netzwerk verbinden. Aber was ist mit dem Netzwerk selbst? Ed Koehler, Distinguished Principal Engineer bei Extreme wird die Fortschritte in der Zero Trust Fabric Automatisierung und deren Bedeutung erörtern sowie einen Ausblick darauf geben, wie die Netzwerksicherheit der Zukunft aussehen könnte.

Weitere Sprecher sind:

– Ed Meyercord, President & CEO, Extreme Networks

– Norman Rice, Chief Operating Officer, Extreme Networks

– Nabil Bukhari, Chief Technology Officer & Chief Product Officer, Extreme Networks

– Carla Guzzetti, Vice President of Customer Experience, Extreme Networks

– Nora Guzman, Vice President of Product Marketing, Extreme Networks

– Rob Hale, Director of Infrastructure, Novant Health

– David Henke, CIO, City of Milwaukee

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Folgen Sie Extreme auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Xing und LinkedIn.

Extreme Networks, ExtremeSwitching, ExtremeCloud, ExtremeWireless und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

Extreme Networks

Miryam Quiroz Cortez

– –

– –

+44 (0) 118 334 4216

mquiroz@extremenetworks.com

https://de.extremenetworks.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Alisa Speer und Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89417761-29/-14

Extreme@Lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.