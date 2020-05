Extreme Networks unterstützt die Schule der Zukunft

Mit Lösungspaketen für Schulen jeder Größe bietet Extreme Networks ideale Voraussetzungen für die Digitalisierung in Bildungseinrichtungen

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 18. Mai 2020 – Das Bildungswesen in Deutschland befindet sich im Wandel. Die digitale Transformation schreitet voran und mit dem DigitalPakt Schule wurde von Bund und Ländern nun Fördermittel bereitgestellt, die Schulen für den digitalen Ausbau zur Verfügung gestellt werden. Eine der wichtigsten Komponenten der Digitalisierung in Schulen und zugleich eine große Herausforderung ist das Netzwerk. Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR) bietet innovative Netzwerklösungen, um Bildungseinrichtungen schnell und einfach auszustatten und ermöglicht dadurch eine individuelle moderne Lernerfahrung bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen. Dadurch kann die digitale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert werden, was heute ein wichtiger Bestandteil in allen Lebensbereichen darstellt.

Um die Bereitstellung sicherer Konnektivität für Schulen zu gewährleisten, stellt der Anbieter von cloudbasierten Netzwerklösungen nun vorgefertigte Lösungspakete für das Netzwerk an Schulen jeder Größe bereit – von Grundschulen über Gymnasien und Hochschulen bis hin zu fachübergreifenden Berufsschulen, egal ob in Stadtgebieten oder im ländlichen Raum. Vereinfachtes Netzwerkmanagement, Skalierbarkeit mit High-Density-WLAN und einfache Fehlerbehebung: Mit Extreme Cloud IQ steht Schulen die branchenweit erste Cloud-Management-Lösung zur Verfügung, die Machine Learning (ML) und Künstliche Intelligenz (KI) nutzt und hohe Transparenz, Kontrolle und Automatisierung über das gesamte Netzwerk hinweg bietet. Die in Deutschland betriebene, gesicherte und gehostete Cloud erfüllt die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen und ist zudem ISO 27001-zertifiziert.

Die vielschichtige Nutzerstruktur in Bildungseinrichtungen fordert unterschiedliche Netzwerke mit unterschiedlichen Aufgaben und Berechtigungen. Netzwerke müssen skalierbar und hoch performant sein sowie die besonderen Anforderungen von Einrichtungen im Bildungswesen erfüllen: Konzepte wie BYOD (Bring Your Own Device) muss das Netzwerk unterstützen. Lastspitzen müssen ausgeglichen werden. Bei sich ändernden Voraussetzungen, wenn beispielsweise neue Aspekte wie Robotik oder IoT-Geräte hinzukommen, sollte die Netzwerkinfrastruktur schnell und einfach anpassbar sein. Daher braucht man flexible und zuverlässigen Netzwerke, in die weitere Technologien einfach und ohne weitere Investitionen in die Netzwerkarchitektur aufgenommen werden können. Gleichzeitig ist ein hohes Maß an Sicherheit in Schulnetzwerken unerlässlich.

Interessierte erhalten im von Extreme Networks angebotenen Webinar zum DigitalPakt Schule weitere Informationen zum aktuellen Status, den Herausforderungen und Lösungskonzepten anhand von Beispielen für kleine, mittlere und große Schulen. Außerdem geben Experten Einblicke in Referenzprojekte, erläutern welchen Mehrwert diese Lösungen haben und wie sie sich auf weitere Schulszenarien anwenden lassen.

Zitate:

Marcel Wolf, Europäische Schule München

“Die Lösungen von Extreme Networks unterstützen uns immens in unserer digitalen Transformation. Zahlreiche Geräte sind vollständig sowohl in die IT als auch in die schulischen Prozesse integriert und ermöglichen neue Lerninhalte und -methoden. Die zeitgemäße Usability sowie das übergeordnete Management ermöglichen uns eine ressourcenschonende und flexible Nutzung des Netzwerks. Wo zuvor drei Mitarbeiter für die Betreuung der Netzwerktechnologie der Schule notwendig waren, schafft das jetzt eine einzige Person mühelos. Trotz der komplexen Anforderungen an die Netzwerktechnologie, gerade im Schulwesen, greift mit Extreme Networks alles ineinander, lässt sich zentral steuern und ist für die Anwender einfach in der tagtäglichen Nutzung – genauso, wie wir uns das bereits in der Ausschreibung des Projektes gewünscht hatten.”

Andreas Livert, Senior Regional Sales Director DACH bei Extreme Networks

“Die Digitalisierung des Bildungswesens ist für uns bei Extreme Networks ein sehr wichtiges Thema. Durch unsere cloudbasierten Lösungen stehen Schulen eine leistungsfähige Netzwerktechnologie sowie vereinfachtes Management und Skalierbarkeit des Netzwerks zur Verfügung. So können Schule individuelle moderne Lernerfahrung bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen ermöglichen. Der mühelose Einsatz unserer Lösungen sowie der erstklassige Support entlastet IT-Verantwortliche, die oftmals selbst Teil des Lehrkörpers sind, und ermöglicht ihnen, mehr Zeit für die Kernaspekte ihrer Arbeit zu haben.”

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

