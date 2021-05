Extreme Networks im vierten Jahr in Folge als Gartner Peer Insights Customers‘ Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ausgezeichnet

Extreme versteht die leistungsorientierte Auszeichnung als Bestätigung des Engagements für einfache Anwendererfahrungen und außergewöhnlichen Service

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 21. Mai 2021 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, wurde im vierten Jahr in Folge von Gartner als „2021 Gartner Peer Insights Customer’s Choice for Wired und Wireless LAN Infrastructure“ ausgezeichnet. Weltweit führende Kunden aus unterschiedlichen Branchen, einschließlich des Gesundheits-, Bildungs- und Finanzwesen, bewerteten das Unternehmen im März dieses Jahres mit 4,7 von 5 Punkten.

Gartner definiert den Markt für Wired und Wireless Access LAN-Infrastruktur als „Anbieter von Hardware und Software für Wired und Wireless LAN Access Infrastrukturen, die die Vernetzung von Geräten mit dem jeweiligen kabelgebundenen LAN oder WLAN-Unternehmensnetzwerk ermöglichen. Die Gartner Peer Insights Customer’s Choice Auszeichnung basiert auf dem Votum und den Bewertungen von Fachanwendern, die Erfahrung mit dem Kauf sowie der Implementierung bzw. der Nutzung der Lösungen oder Services haben.

Die Extreme-Lösungen für die kabelgebundene und WLAN-Zugangsinfrastruktur, einschließlich ExtremeWireless™ Access Points, ExtremeSwitching™-Technologie und der ExtremeCloud™ IQ Plattform, bieten Unternehmen einfaches Netzwerkmanagement über die Cloud und volle Netzwerkkontrolle. Endanwender nannten den hervorragenden Kundenservice und Support, die einfache Bereitstellung der Infrastruktur sowie die umfassende Transparenz als Hauptgründe für die Wahl von Extreme.

„Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Extreme gesammelt. Das Betriebssystem ist umfassend ausgestattet, intuitiv und zuverlässig. Die Hardware ist robust und bietet große Flexibilität und die Management-Lösung gibt uns einen transparenten Einblick. In den seltenen Fällen, in denen wir Support benötigen, ist dieser reaktionsschnell und fachkundig. Für unsere Mitarbeiter ist der Netzwerkzugang selbstverständlich geworden – genauso wie Wasser oder Strom – und sie vertrauen darauf, dass es einwandfrei funktioniert.“ – Manager, Network Services, Education

„Extreme Fabric Connect ermöglicht uns die nahtlose Integration von End-to-End-Netzwerken. Mit dem Einsatz der Fabric-Architektur und VLANs der nächsten Generation (ISIDs), der End-to-End-Konfiguration und vielen weiteren Funktionen wird eine einfache Verwaltung, erweiterte Sicherheit und Mikrosegmentierung von Netzwerkdiensten ermöglicht. Es gibt wirklich kein Zurück mehr, wenn man erst einmal die Leistungsfähigkeit erfahren hat.“ – National Manager, Network Architecture & Automation, Healthcare

Extreme Networks wurde bereits 2018, 2019 und 2020 als „Gartner Peer Insights Customer’s Choice for Wired and Wireless LAN“ ausgezeichnet. Außerdem wurde das Unternehmen auch als Leader im Gartner Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure in drei aufeinander folgenden Jahren positioniert.

Ed Meyercord, President and CEO, Extreme Networks, Inc.

„Extreme hat das Privileg, bereits das vierte Jahr in Folge als „Customers‘ Choice“ von Gartner ausgezeichnet zu werden. Einer der besten Indikatoren für unseren Erfolg als Unternehmen ist das Feedback unserer Kunden. Extreme ist der Meinung, dass Netzwerkmanagement einfach sein sollte. Wir fühlen uns geehrt und bestätigt, wenn Kunden berichten, dass ihre Organisationen leistungsstärker und wettbewerbsfähiger wurden, weil wir ihnen eine einfache Möglichkeit bieten, das Beste aus ihrem Netzwerk herauszuholen.“

Über Peer Insights

Peer Insights ist eine Online-Plattform für Bewertungen und Ratings von IT-Software und Services, die IT-Fachkräfte und Technologieentscheider verfassen und lesen. Diese Bewertungen sollen IT-Führungskräften fundierte Kaufentscheidungen ermöglichen und Technologieanbieter unterstützen, ihre Produkte anhand objektiver und unvoreingenommener Rückmeldungen ihrer Kunden zu verbessern. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 70.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 200 Märkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gartner.com/reviews/home.

Gartner, Peer Insights „Voice of the Customer“: Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, Peers, 12. Mai 2021

Gartner, Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, Bill Menezes, Christian Canales, Tim Zimmerman, Mike Toussaint, 4. November 2020

Gartner Peer Insights Customers“ Choice stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer anhand von Reviews, Ratings und Daten dar, die nach einer dokumentierten Methodik angewendet werden; sie sind weder eine Empfehlung noch stellen sie die Ansichten von Gartner oder die der mit Gartner verbundenen Unternehmen dar.

Gartner empfiehlt keinen der in seinen Marktforschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Studienpublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner schließt jegliche explizite oder implizite Garantien in Bezug auf diese Studie aus, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Extreme Networks, ExtremeSwitching, ExtremeCloud, ExtremeWireless und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

