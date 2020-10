Extreme Networks ehrt Global Partner Community auf der diesjährigen Partnerkonferenz

Führende Partner werden in 26 Kategorien mit Award ausgezeichnet

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 22. Oktober 2020 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, veranstaltete am 20. und 21. Oktober seine jährliche Partnerkonferenz. Die virtuelle Veranstaltung bot exklusiv Partnern weltweit Zugang zu Produktinnovationen, Demos, Vorträgen von Führungskräften sowie Vertriebs- und Marketingstrategien zur Steigerung der Rentabilität. Auf der Konferenz wurden Partner von Extreme für ihre herausragenden Beiträge zum Geschäftserfolg von Extreme Networks in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Zu den internationalen Gewinnern gehören u. a.:

– Partner of the Year – EMEA: Bell Computer-Netzwerke GmbH

– Distributor of the Year – International: 3KV GmbH

– Momentum Distributor of the Year – International: Westcon EMEA

– Deal of the Year – EMEA: Telefonica

– Marketing Partner of the Year – EMEA: Daisy Corporate Services Limited

– Services Partner of the Year – EMEA: Charterhouse Voice and Data

– Cloud Networking Partner of the Year – EMEA: Felton (ehem. Lantech)

Regional ausgezeichnet wurden:

– Partner of the Year – Germany: Controlware GmbH

– Partner of the Year – Austria: Controlware Austria GmbH

– Partner of the Year – Switzerland: modus one ag

Die vollständige Liste der Gewinner der Partner Awards weltweit kann hier abgerufen werden.

Das Extreme Partnerprogramm bietet Partnern und Kunden erstklassige Lösungen und Kundensupport auf höchstem Niveau. Durch die Kombination von Cloud-Innovationen, die maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz nutzen, mit bewährter sowie leistungsstarker Technologie bietet Extreme Automatisierung, messbare Einblicke und Sicherheit im gesamten Unternehmen – vom Wireless- und IoT-Edge bis hin zum Rechenzentrum – und stellt so ein hervorragendes Netzwerkerlebnis bereit. Partner und Kunden können aus einem breiten Angebot an cloudbasierter Hard- und Software wählen, um strategische Netzwerklösungen zur Steigerung des Geschäftserfolgs und zur Förderung ihres Unternehmens zu realisieren.

Joe Vitalone, Chief Revenue Officer, Extreme Networks

“Herausfordernde Zeiten verlangen von uns, dass wir smarter sind, schneller vorankommen und in jedem Bereich unseres Geschäfts auf Innovation setzen – so entwickeln wir uns weiter. Dies zeigt sich deutlich in unserer Arbeit mit Vertriebspartnern. Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden, die Möglichkeiten und die Effizienz von cloudbasierten End-to-End-Netzwerklösungen zu nutzen. Wir wertschätzen jeden einzelnen unserer Partner und gratulieren ihnen zu den Initiativen, die sie ergriffen haben, um dieses turbulente Jahr zu meistern – besonders denen, die ausgezeichnet wurden.”

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Extreme Networks und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

