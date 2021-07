Checkliste mit Praxistipps, FCT Lunch & Learn für Weiterbildungsverantwortliche, 7. FCT Webinartag mit kostenlosen Webinaren am 23. September

Expertentipps und kostenlose Fachveranstaltungen der FCT Akademie zur Zukunft der digitalen Weiterbildung – den Wandel als Erfolgschance nutzen

Die Pandemie hat die Weiterbildung gehörig durchgeschüttelt und der digitalen Transformation flächenübergreifend einen bedeutenden Boost verschafft. Von Meeting bis Messe verlagerte sich (fast) alles von Präsenz zu Online. Im L&D wurden digitale Lernformate oft zum Rettungsanker. Jetzt ist der Zeitpunkt für eine Bestandsaufnahme gekommen. Wo steht die digitale Weiterbildung nach all den Veränderungen? Wie geht es jetzt weiter?

Kostenlose Checkliste mit 7 Praxistipps

Was ist jetzt zu tun, um die neuen und vielfältigen Erfahrungen mit der digitalen Weiterbildung zu konsolidieren und weiterzutreiben? Zurück zum Stand der Vor-Pandemie-Zeit ist sicher der falsche Weg. Die durch die Pandemie erforderlichen schnellen Maßnahmen unreflektiert weiterzutreiben aber auch. Von Learning-Readiness-Check über die Anpassung der Lernstrategie bis zur Messung des Lernerfolgs – die sieben Praxis-Tipps der FCT Akademie geben Orientierung und können hier als Checkliste kostenlos heruntergeladen werden.

Präsenz ist tot? Es lebe Blended Learning!

Blended Learning Expertin Dr. Dagmar Barton ist sich sicher: „Auch nach Covid-19 wird es notwendig sein, Elemente der Weiterbildung in Präsenzform einzubinden. Vieles funktioniert online, vielleicht mehr als oftmals vor der Pandemie gedacht. Und dennoch wird es immer Themen und Inhalte geben, die von Präsenzformaten leben. Diese gilt es nun vor allem geschickt mit den Möglichkeiten des Online-Lernens zu kombinieren.“ Wie Sie entscheiden, welche Inhalte sich für welches Format eignen und vor allem wie Sie der Herausforderung der geschickten Kombination begegnen können, darüber sprechen wir beim FCT Lunch & Learn am 5. August.

Herzliche Einladung an alle Weiterbildungsverantwortlichen und Personalentwickler:

FCT Lunch & Learn 5. August 12.30 – 13.30 Uhr

Präsenz ist tot? Sie lebt in Blended Learning!

Warum Präsenzlernen auch 2022 unverzichtbar ist und wie Sie es geschickt mit E-Learning kombinieren.

Melden Sie sich jetzt kostenlos an – Dr. Dagmar Barton freut sich auf einen spannenden Austausch mit Ihnen zur Zukunft des Blended Learning.

Zukunftsgerichtet und gezielt inhouse Kompetenzen aufbauen

Die Pandemie hat die Weiterbildung durch die rasche Einführung bzw. den raschen Ausbau digitaler Formate kräftig durcheinandergewirbelt. Nun geht es darum, die Erfahrungen und die neuen Kompetenzen einzusetzen, um die digitale Weiterbildung auf stabile Beine zu stellen und so den „Nektar aus den Veränderungen zu saugen“.

Sind die dafür notwendigen didaktischen, methodischen und technischen Kompetenzen in Ihrem Team vorhanden? Welche Weiterbildungsmaßnahmen unterstützen den Transformationsprozess optimal?

Zertifikatskurse Blended Learning, E-Learning, Live Online Trainings und mehr

Die FCT Akademie bietet praxisnahe Zertifikatskurse, in denen die Teilnehmer eigene konkrete Praxisbeispiele mitbringen und durchführen können. Als “ Zertifizierte/r E-Learning Autor/in“ setzt jede/r Teilnehmer/in ein eigenes E-Learning Modul von der Idee bis zur Produktion professionell um. Auch die knapp dreimonatige Ausbildung zum “ Zertifizierten Blended Learning Designer/in“ wird erfolgt anhand von einer individuellen Praxisaufgabe, sodass das Erlernte immer direkt angewendet wird und einen direkten Praxisnutzen bringt. Als “ Zertifizierte/r Live Online Trainer/in“ werden Sie künftig anders an die Planung und Durchführung von Webinaren und Online-Meetings jeder Art herangehen – und selbst überrascht sein, wie viel „mehr“ Sie durch kluge Didaktik und interaktive Elemente aus ihren Veranstaltungen herausholen können – für spannendere Webinare mit höherem Lernerfolg.

Kostenlose Webinare als erster Schritt für gelungene digitale Weiterbildung

Die FCT Akademie ist seit 1997 in der Online-Weiterbildung aktiv und bietet allen Interessierten seit Beginn der Pandemie regelmäßig kostenlose Webinartage an, um in aktuelle Themen kostenlos und unverbindlich hineinzuschnuppern und live im virtuellen Klassenzimmer Wissen aufzubauen. Der nächste Webinartag findet im September statt:

Programm 7. FCT Webinartag 23. September

09:00-10:00 Uhr Schnupperwebinar 1 „Blended Learning Design“

Blended Learning Konzeption step by step

11:00 – 12:00 Uhr Schnupperwebinar 2 „Live Online Trainings“

Fesselnde Live Webinare durchführen – interaktiv und spannend

13:00 – 14:00 Uhr Schnupperwebinar 3 „Online-Meetings moderieren“

Wie organisieren und moderieren Sie Online-Meetings effizient und effektiv?

16:00 – 17:00 Uhr Schnupperwebinar 4 „Didaktisch kluge E-Learnings“

Entwickeln Sie E-Learnings mit nachhaltigem Lerneffekt.

Es ist eine kostenlose Registrierung über die Website der FCT Akademie erforderlich.

Pressekontakt:

Maike Seibel

Kommunikation und Marketing

maike.seibel@fct-akademie.com

FCT Akademie – Kompetenzen für die vernetzte Arbeitswelt. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung mit Blended Learning, Online Learning, Webinaren und E-Learning.

„Mit Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft befähigen wir Menschen und Organisationen, digitale Lernmethoden und Lernmedien einzusetzen, um ihre Potenziale zu entfalten.“

Für Lernende (Weiterbildungsexperten, Personalentwickler, Trainer und alle, die praxisbezogen zukunftsfähige Kompetenzen aufbauen möchten)

Zertifizierte/r Blended Learning Designer/in

Zertifizierte/r E-Learning Autor/in

Zertifizierte/r Live Online Trainer/in

Live Online Referent/in

Zertifizierte/r Lernbegleiter/in (Online Tutor/in)

Moderator/in für Online-Meetings

Erleben Sie modernes Lernen von heute und morgen auf unser Learning World, der FCT-Lernplattform, mit e-Learning, Lernvideos, interaktiven Lernskripten und vielem mehr.

Für Unternehmen

Seit 1997 unterstützen wir Unternehmen und Organisationen dabei, ihre digitale Weiterbildung auszubauen, Lerntechnologien gewinnbringend und ressourcenschonend einzusetzen, Lernmedien zu konzipieren und zu entwickeln und die Mitarbeiter zum digitalen Lernen zu befähigen. Unsere Weiterbildung bieten wir komplett auch als Inhouse-Schulung an.

Wir begeistern Menschen für neue Lernwelten und Lernmedien – persönlich, praxisnah, kompetent.

Firmenkontakt

FCT Akademie GmbH

Konrad Fassnacht

Annastr. 3

53332 Bornheim

+491755860754

kontakt@fct-akademie.com

http://www.fct-akademie.com

Pressekontakt

FCT Akademie GmbH

Maike Seibel

Annastr. 3

53332 Bornheim

02222 989 5800

maike.seibel@fct-akademie.com

http://www.fct-akademie.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.