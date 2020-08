Experten für Digital Business Development

Location: Cluster Smart Logistik

Street: Campus-Boulevard 55 55

City: 52074 – Aachen (Germany)

Start: 16.09.2020 02:00 Uhr

End: 18.09.2020 16:00 Uhr

Entry: 3500.00 Euro (non 19% VAT)

Lernen Sie in nur 6 Tagen, wie Sie Trends im Management digitaler Produkte erkennen, Chancen analysieren und Maßnahmen entsprechend bewerten, um ein erfolgreiches Digitalgeschäft in der produzierenden Industrie aufzubauen. Entwickeln Sie neue Konzepte anhand praxisnaher Case Studies zur nachhaltigen Gestaltung neuer Geschäftsmodelle und erfahren Sie, wie Sie diese Modelle durch gezielte Analyse auf eine solide Basis stellen, Schwachpunkte aufdecken und Potenziale realisieren. Und das nicht nur in der Theorie: In unseren Workshops wenden Sie das Gelernte direkt an und sichern so den Transfer in die Unternehmenspraxis. Der Kurs beginnt am 16.9.2020!

Was lernen Sie?

Lernen Sie veraltete Denkmuster zu erkennen und infrage zu stellen, Marktpotenziale zu identifizieren, Kundenbedürfnisse schnell zu verstehen und darauf aufbauend neue digitale Produkte auf Ihre Kunden zuschneiden. Somit fördern Sie die Kundenbindung und ermöglichen eine erfolgreiche Markteinführung neuer Produkte. Das hierfür nötige umfangreiche Methodenwissen generieren Sie in unseren praxisnahen und innovativen Workshops.

Themenschwerpunkte des Kurses:

Positionierung und Potenziale digitaler Märkte

Customer Journey und Experience Design

Geschäftsmodellentwicklung für digitale Produkte

Management von Digitaleinheiten

Kooperation mit Start-Ups

Erfolgreicher Vertrieb digitaler Produkte

Werden Sie Digital Business Developer und sichern Sie sich das Rüstzeug, das Sie benötigen, um Ihr Unternehmen durch gezielte Stärkung und Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells sowie bestehender Prozesse voranzutreiben!

Nach erfolgreicher Kursteilnahme und Prüfung erhalten Sie das RWTH-Zertifikat “Digital Business Developer”, das Sie als Digital Business Developer ausweist.

RWTH-Zertifikatskurse sind Bestandteile eines zertifizierten

Weiterbildungsprogramms der RWTH Aachen. Sie sind Teil

eines Schulungsangebots für Industriepartner und Experten

zu unterschiedlichen aktuellen Forschungsthemen. Die Kurse

finden in mehrtägigen Präsenzmodulen statt und enthalten

zudem meist ein Modul, in dem die Teilnehmer selbständig und

ortsungebunden einen Business-Case bearbeiten.

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Zertifikatskurs senden

Sie nicht nur ein Kompetenzsignal nach außen, sondern erhalten

auch die Gelegenheit dazu, sich in einem exklusiven Netzwerk

über Ihre Erfahrungen auszutauschen und dabei wertvolle

Kontakte zu anderen Unternehmen und Forschern zu knüpfen.

Kontakt

EICe Aachen GmbH

Sabine Bergs

Campus Boulevard 55

52074 Aachen

024147705606

sabine.bergs@eice-aachen.de

http://www.center-smart-services.com