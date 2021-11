Expedia Group und UNESCO Sustainable Travel Pledge erreichen 4.200 Hotels

Atout France, Counsell de Formentera und VisitScotland unterzeichnen den UNESCO Pledge und zeigen die einzigartigen Verbindungen, die der UNESCO Pledge schafft, um ein nachhaltiges Reise-Ökosystem zu fördern

München/ Seattle – 10. November 2021 – Nachhaltiges Reisen ist ein ständiges Thema in der Branche und bei den Reisenden, denn viele sind sensibel für die Auswirkungen, die Reisen auf die lokale Umwelt, die Wirtschaft und die Menschen haben können, die diese Reiseziele ihr Zuhause nennen. Im Jahr 2019 hat die Expedia Group in Zusammenarbeit mit der UNESCO und der Tourism Authority of Thailand (TAT) das erste Kapitel des UNESCO Sustainable Travel Pledge (im Folgenden „UNESCO Pledge“) ins Leben gerufen. Seitdem hat sich der UNESCO Pledge schnell ausgeweitet und große Ketten wie Accor und Iberostar haben sich ihm angeschlossen, wodurch einzigartige Verbindungen in der gesamten Reisebranche geschaffen wurden, um ein Reise-Ökosystem zu schaffen, das nachhaltigen Tourismus unterstützt. Dem UNESCO Pledge haben sich mittlerweile 4.200 Hotels angeschlossen, die sich zu konkreten, transparenten und realisierbaren Maßnahmen verpflichtet haben. Hotels, die sich dem UNESCO Pledge anschließen möchten, können sich auch über die neu eingerichtete globale Website anmelden.

Während sich die Welt auf der COP26 in Glasgow versammelt, übernehmen Reiseunternehmen mehr Verantwortung für nachhaltiges Reisen. Heute folgt ein interessantes Trio von Organisationen dem UNESCO Pledge;

– Atout France, die französische Agentur für Tourismusentwicklung, hat sich angeschlossen und damit ihr Engagement für den Schutz der Umwelt, der lokalen Kulturen und der Gemeinschaften, die auf das Reisen angewiesen sind, unter Beweis gestellt. Damit Reisende, die Frankreich erkunden, dies auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise tun, damit auch künftige Generationen die gleichen Möglichkeiten haben werden.

– Consell de Formentera: Die lokale Regierung der Insel Formentera wird sich darauf konzentrieren, qualitativ hochwertige Besucher anzuziehen, die die Umwelt respektieren und einen Gewinn für die Gesellschaft von Formentera erwirtschaften. Sie wird sich auch auf die Förderung der Nachhaltigkeit mit neuen und positiven Erfahrungen an den Reisezielen konzentrieren, wie z. B. den Schutz der Posidonia, die Förderung nachhaltiger Mobilität und die Verringerung der Auswirkungen negativer ökologischer und kultureller Einflüsse von Reisen und Touristenbesuchen, wie z. B. die Abschaffung von Plastiktüten.

– VisitScotland: Die nationale Tourismusorganisation Schottlands ist bestrebt, ein nachhaltiges und integratives Wirtschaftswachstum im ganzen Land zu fördern. VisitScotland arbeitet eng mit der Tourismusbranche und einer Vielzahl von Interessengruppen zusammen, um das Wachstum der schottischen Besucherwirtschaft durch unsere Aktivitäten im In- und Ausland zu beeinflussen. Verantwortungsbewusster Tourismus ist ein wichtiger Schwerpunkt der Organisation. VisitScotland setzt sich durch Marketing, Beratung, Partnerschaften und Aktivitäten für den Schutz der Naturschätze ein, die für die Identität Schottlands von entscheidender Bedeutung sind. Im Oktober wurde der schottische UNESCO-Pfad ins Leben gerufen, der speziell zur Unterstützung der Bestrebungen entwickelt wurde, Schottland zu einem weltweit führenden Reiseziel für verantwortungsvollen Tourismus zu machen.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) und die Expedia Group haben eine weitere Vereinbarung unterzeichnet, die ihre strategische Partnerschaft auf ein drittes Jahr ausdehnt und die Förderung des nachhaltigen Tourismus und des UNESCO-Versprechens als eine der wichtigsten Säulen der Zusammenarbeit vorsieht. Nahezu 600 Hotels in Thailand haben sich derzeit dem UNESCO Pledge angeschlossen.

„Wir sind bestrebt, Reisenden klare Informationen über nachhaltige Reisemöglichkeiten zu geben und mit unseren Partnern in der gesamten Reisebranche zusammenzuarbeiten, um Nachhaltigkeit in den Bereichen zu fördern, in denen sie wirklich einen Unterschied macht. Es ist wirklich aufregend zu sehen, wie der UNESCO Pledge bei Hotelgruppen, Destinationsmarketing-Organisationen und Regierungen gleichermaßen an Fahrt aufnimmt, die sich alle an dieser wichtigen Mission beteiligen wollen. Heute machen wir es den Hotels leichter, sich dem UNESCO-Versprechen anzuschließen, indem wir die globale Website der Expedia Group und der UNESCO einrichten“, sagte Aditi Mohapatra, VP, Global Social Impact & Sustainability, Expedia Group.

Die einzigartige kombinierte Glaubwürdigkeit der UNESCO und der Expedia Group bietet Reisenden einen Einblick in Reiseunternehmen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben und deren oberstes Ziel es ist, die Kultur und das kulturelle Erbe zu bewahren sowie die negativen Auswirkungen, die Reisen auf Reiseziele haben können, zu minimieren. Die Partner nehmen an der direkten, praktischen Berichterstattung an die UNESCO teil und arbeiten zusammen, um sich über bestehende Bemühungen auszutauschen und Pläne zur Unterstützung laufender Verbesserungen in ihren lokalen Gemeinschaften zu entwickeln. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) werden Online-Schulungen und Trainings angeboten, um das Engagement zu stärken.

„Unsere Zusammenarbeit mit der Expedia-Gruppe hat seit ihrer Gründung eine wachsende Zahl engagierter Hotelunternehmen und gleichgesinnter Organisationen zusammengebracht, um Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu priorisieren sowie die wirtschaftliche und kommunale Entwicklung und einen verantwortungsvollen Tourismus zu fördern“, sagte Ernesto Ottone R., stellvertretender Generaldirektor für Kultur der UNESCO. „Der Erfolg des UNESCO Sustainable Travel Pledge unterstreicht die Notwendigkeit, Anreize zu schaffen, um die Beziehung zwischen Tourismus und unserer Umwelt wieder ins Gleichgewicht zu bringen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit unserer Gemeinschaften durch die Förderung von Kultur und Kreativität zu stärken.“

Weitere Informationen zur proaktiven Einbeziehung der Nachhaltigkeit in die Reisebranche oder zur Unterzeichnung des Sustainable Tourism Pledge stehen unter https://unescosustainable.travel/

Die UNESCO hat die Aufgabe, durch Bildung, Wissenschaft, Kultur, Kommunikation und Information zum Aufbau einer Kultur des Friedens, zur Beseitigung der Armut, zur nachhaltigen Entwicklung und zum interkulturellen Dialog beizutragen. Die UNESCO arbeitet daran, die Voraussetzungen für einen Dialog zwischen den Zivilisationen, Kulturen und Völkern zu schaffen, der auf der Achtung gemeinsamer Werte beruht. Durch diesen Dialog kann die Welt globale Visionen einer nachhaltigen Entwicklung erreichen, die die Einhaltung der Menschenrechte, den gegenseitigen Respekt und die Linderung der Armut einschließen, die alle im Mittelpunkt des Auftrags und der Aktivitäten der UNESCO stehen.

Die Unternehmen der Expedia Group, Inc. ermöglichen über ihre globale Plattform Reisen für jedermann und überall. Angetrieben von der Grundüberzeugung, dass Reisen eine Kraft für das Gute ist, helfen wir Menschen, die Welt auf neue Weise zu erleben und dauerhafte Verbindungen aufzubauen. Wir bieten branchenführende Technologielösungen, um das Wachstum und den Erfolg unserer Partner zu fördern und gleichzeitig unvergessliche Erlebnisse für Reisende zu ermöglichen. Unsere Organisation setzt sich aus vier Säulen zusammen: Expedia Services, das sich auf die Plattform und die technische Strategie der Gruppe konzentriert; Expedia Marketplace, das sich auf Produkt- und Technologieangebote im gesamten Unternehmen konzentriert; Expedia Brands, das alle unsere Verbrauchermarken umfasst; und Expedia for Business, das aus Business-to-Business-Lösungen und Beziehungen im gesamten Reise-Ökosystem besteht. Zur Markenfamilie der Expedia Group gehören: Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Vrbo®, trivago®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, CheapTickets®, Expedia Group™ Media Solutions, CarRentals.com™, und Expedia Cruises™.

