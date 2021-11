Exorbitante Erhöhung der finanz. Belastungen für Pankower Kleingärtner. Viola Kleinau äußerte Zufriedenheit.

Beispiellose Erhöhung der Pankower Bezirksverbandsabgabe, die jeder Pankower Kleingärtner zusätzlich zur Kleingarten-Unterpacht zahlen muß, tatsächlich nun durchgedrückt.

Die Erhöhung der Pankower Bezirksverbandsabgabe -mit nunmehr ungewöhnlicher Höhe- ist nach Auffassung vieler Pankower Kleingärtner sachlich nicht gerechtfertigt. Wir berichteten darüber: HIER. Dafür sprechen auch betriebswirtschaftliche Argumente.

Ebenso und damit im Zusammenhang stehend ist der Versuch der Kleingartenanlagensicherung durch „Selbstaufkauf“ wirklich alberner Unsinn. Ein Taschenrechner zeigt uns warum. Auch darüber berichteten wir mehrfach: HIER. Auch in rechtlicher Hinsicht ist hier die staatliche Bauleitplanung, und die damit verbundene Sicherung, durch nichts zu ersetzen. Es ist dies weitaus wichtiger als eigentumsrechtliche Fragen.

Einige Kleingärtner baten uns nun, auch noch auf weitere bzw. auf die nachfolgenden Gesichtspunkte hinzuweisen:

Es ist bemerkenswert, daß im Zusammenhang mit der neuerlichen enormen Erhöhung der Bezirksverbandsabgabe, die die Pankower Kleingärtner zusätzlich zur Unterpacht zahlen müssen, auf der Versammlung (die erstaunlicherweise auf einen Freitag verlegt wurde, wo manche Delegierte nicht teilnehmen konnten) nicht das Monatsgehalt thematisiert wurde, das die „Geschäftsführerin“ des Bezirksverbands (Name: Viola Kleinau) erhält – und zwar, um es vorsichtig auszudrücken, mit Zustimmung der „Vorsitzenden“ des Bezirksverbands (Name: Ebenfalls Viola Kleinau). Es sind dies zwei verschiedene Ämter. In vielen Organisationen des Kleingartenwesens ist es -mit gutem Grund- unzulässig, daß Ehrenamtler dort zugleich lukrativ bezahlte Angestelltenverhältnisse erhalten. Nicht so in Pankow. Viola Kleinau war ja zusätzlich sogar auch noch mit sehr viel privatem Geld Mitbegründerin einer Pankower Makler-GmbH (u.a. für Datschenanlagen): https://www.pankower-gartenzwerge.de/fokus-pankow/handelsregister/

