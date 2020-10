EXONN Cloud ERP System für Shopbetreiber

Exonn ERP eine multifunktionale Betriebssoftware

EXONN ERP – ein Warenwirtschaftssystem der neuesten Generation

EXONN ERP kurz beschrieben:

Das neu auf dem Markt gekommene ERP System von Exonn hat bereits vielen Unternehmen den Alltag effizienter gestaltet. Mit langjähriger und guter Erfahrung sowie praktischer Erarbeitung anhand eines laufenden Betriebes wurden von Anfang an die Prozesse und Arbeitsabläufe der ERP optimal an den modernen Arbeitsprozess angepasst.

Aus einem Problem des digitalen Zeitalters entstand demnach die Lösung eine innovative Cloud-basierte ERP zu schreiben um selbstverständliche und zeitraubenden Arbeiten dem System zu überlassen.

Viele Module und neueste Schnittstellen zu großen Kooperationsfirmen (bspw. Deutsche Post, Amazon, OTTO, ebay, DPD, Schenker, UPS, GLS) können durch die modulare Struktur der ERP sofort ergänzt werden, welches ein herausragender Vorteil EXONNs ist.

Von der Lagerverwaltung über den Versand bis hin zur Retourenabwicklung hat EXONN alle Standardabläufe nicht nur einwandfrei integriert, sondern auch besonders benutzerfreundlich gestaltet und designt.

Des Weiteren stehen zahlreiche Module, sowie Banking, Buchhaltung, Telefonie, E-post Brief, Retouren, Versand, Statistik und vieles Mehr zur Verfügung, welche helfen den Alltag noch schneller zu absolvieren und zu meistern.

Das komfortable Design lässt den Arbeitsstress vergessen und macht einfach Spaß.

Vieles erklärt sich visuell selbst, was wiederum ein enorm großer Aufwand war die Leistungen und komplexen Funktionen der ERP so einfach und simpel wie möglich in der Visibilität zu gestalten. Aber selbst dieses Problem wurde Meisterhaft gelöst.

Das Team ist nicht nur super kompetent und affin in Sachen Problemlösungen, sondern auch super freundlich wie Hilfsbereit, weshalb es immer wieder Spaß macht dem EXONN-Team bei den Problemlösungen zu folgen.

Warum ist EXONN gerade jetzt für OXID Shop Betreiber der beste Anbieter?

Da viele andere Anbieter OXID als nicht sehr relevant einstufen hat es sich EXONN zur Aufgabe gemacht alle Anbieter immer aktuell dem System ansprechend instand zu halten. Die erste Mission war es die ERP auf OXID mit den neuen Updates immer optimal zu aktualisieren und auf die ERP anzupassen. Nachdem dies gelungen war und stetig aktualisiert wird, läuft die Kommunikation zwischen EXONN und OXID einwandfrei und OXID-Shop Betreiber können effizient und effektiv ihr Tagesgeschäft in der ERP fortführen.

Besitzen Sie ein OXID-Shop? so ist EXONN die beste Wahl!

Freuen können sich auch andere Shopbetreiber da EXONN nicht nur zu 100 % OXID unterstützt. Keine Online-Shopsysteme werden vernachlässigt. Selbst Shopware ist erfolgreich integriert worden und wird erfolgreich unterstützt sowie auch weitere Shopsysteme.

Das Unternehmen EXONN hat die besten Voraussetzungen immer Innovativ zu bleiben.

Durch die Möglichkeit das Unternehmen neu auf das digitale Zeitalter auszurichten hat EXONN die besten Voraussetzungen und Schienen gelegt, um ein erfolgreich innovatives Unternehmen zu bleiben, was für die IT-Branche überlebenswichtig ist. Die Zukunft der Online-Shops liegt in cloudbasierten Systemen, wie die ERP von EXONN eine ist.

Egal ob man in Frankreich, China oder Indonesien ist die Vorteile der Cloud lassen sich genießen und so wird das arbeiten zu einem spaßigen Erfolgsmarathon.

Die Meinungen der Kunden sprechen für sich:

“Das wohl bedienungsfreundlichste System, was ich bis jeher bedient hatte! Super Einfallsreichtum und simple Struktur, so sollte das heutzutage sein!”

“Man muss zugeben das die Buchhaltung in vielen Systemen eine reine Katastrophe ist und wem dies auch ein Dorn im Auge ist, dem kommt EXONN sehr gelegen! Kurz gesagt macht es einfach Spaß !”

Die Überzeugung muss nicht einmal von EXONN kommen!

Durch die kostenlose Testversion lässt EXONN jedem einen Einblick in die ERP! Vieles erklärt sich beim ersten Blick von selbst, wer dennoch ein paar Schwierigkeiten hat oder noch mehr Informationen möchte, kann sich an das freundliche Team von EXONN wenden!

Jetzt kostenlose DEMO auf unserer Website www.exonn.de anfordern!

exonn Cloud ERP Software

exonn ist das All-in-One Paket für E-Commerce, Großhändler, FBA-Händler, Dienstleister oder Buchhaltung. Mit exonn steuern Sie alle wichtigen Unternehmensprozesse in nur einer Software. exonn erledigt im Handumdrehen Ihren Paketversand. Lieferscheine, Rechnungen, Packlisten und Versandetiketten werden in wenigen Minuten vollautomatisch erzeugt. Testen Sie exonn unverbindlich und sparen Sie Zeit und Geld bei Ihren täglichen Aufgaben.

Kontakt

exonn

Alex Hahn

Marie-Curie-Str. 2

79618 Rheinfelden

+49 7623 460 40 60

info@exonn.de

http://www.exonn.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.