Exklusives Einfamilienhaus in Niebüll zu verkaufen

Einfamilienhaus in begehrter Lage zu verkaufen, eine Käuferprovision fällt nicht an!

Das ansprechende neuwertige Einfamilienhaus mit Ambiente und Flair mit ca. 300 m² Wohnfläche befindet sich in einer schönen und ruhigen Lage von Niebüll, vor der Insel Föhr und Sylt. Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit um mal richtig auszuspannen. Man hört die friesische Sprache und es duftet überall in den blühenden Gärten.

Das Einfamilienhaus mit Walmdach wurde mit sehr viel Liebe zum Detail unter Verwendung hochwertiger Materialien ausgestattet, mit einem besonderen Gefühl für Stil und Lebensqualität. Das begrenzte Angebot an hochwertigen Objekten in gefragter Lage, macht dieses schöne Objekt zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft.

Das schöne Einfamilienhaus wurde 1990 erbaut und in den letzten zwei Jahren umfassend modernisiert und macht einen extravaganten Eindruck. Das Grundstück hat eine Größe von ca. 1.200 m² mit altem Baumbestand. Der nach Süden ausgerichtete Garten ist romantisch angelegt und nicht einsehbar. Das schöne Haus wurde mit viel Liebe zum Detail ausgestattet und hat eine Wohnfläche von ca. 300 m² mit einem durchdachten Grundriss. Neue Gasheizung, Öko-Kalkfarbe, neue EBK, italienische Fliesen, kratzfester Korkfußboden,

Fußbodenheizung in Bad und Küche, neue Innen- und Außenbeleuchtung und..und..und.

Erdgeschoss:

Der großzügige Eingangsbereich mit Diele und Galerie wird Ihnen gefallen. In der Nähe befinden sich ein GÄ-WC, Flur mit Garderobe, Büro, großes Bad mit DU/WC und ein

Gäste-Schlafzimmer. Von der Diele geht die Treppe ins DG und durch eine große doppelflügelige Tür gelangen Sie zum Wohnbereich. Hier befindet sich der großzügige Wohn- und Essbereich mit großen Fenstern und Blick in den schönen Garten sowie eine große Terrassentüre mit direktem Zugang zur großen Terrasse mit Sitzbereich.

Vom Essbereich kommen Sie in die gemütliche Wohnküche mit schöner Einbauküche. Über den Flur kommen Sie zum HWR mit neuer Eco-Gas-Zentralheizung, Waschmaschine, Trockner, Einbauschrank, Türe zur Terrasse. Vom Flur haben Sie auch Zugang zur ins Haus integrierten großzügigen Garage mit elektr. Tor, Geräteraum und genügend Staufläche. Vor der Garage befindet sich noch ein sep. PKW-Stellplatz.

Über den großzügigen Eingangsbereich kommen Sie dann über die schöne Treppe ins DG.

Im oberen Bereich befinden sich eine große Diele mit Galerie und Blick von oben nach unten ins Eingangsfoyer. Insgesamt vier Zimmer stehen zur Verfügung. Genutzt werden diese als großes Kinderzimmer, ein Spielzimmer, großes Eltern-Schlafzimmer und ein weiteres großes Zimmer (nutzbar als Schlafzimmer oder als Fitnessbereich). Im Dachgeschoss befindet sich ein weiteres großzügiges Bad mit Badewanne und WC. Außerdem gibt es eine schöne Sauna mit Ruhebereich und einer Dusche. Im OG sind auch Anschlüsse für eine Küche vorhanden, damit könnte das DG auch als eigene Wohnung genutzt werden.

Außenbereich:

Das Grundstück ist sehr schön angelegt und der nicht einsehbare Garten bietet Ruhe und Erholung. Die Südterrasse und eine angelegte kleine Strandoase mit Liegen, bieten viel Wohlfühlatmosphäre.

Die Stadt Niebüll

Die Stadt Niebüll hat ca. 10.000 Einwohner und liegt in Südtondern, dem nördlichen Teil des Kreises Nordfriesland. Zum Bereich des Amtes Südtondern mit rund 40.000 Einwohnern gehören neben der Stadt Niebüll noch 29 Gemeinden, darunter Leck, Risum-Lindholm, Süderlügum und Dagebüll. In Niebüll gibt es alle Dinge des täglichen Lebens (Schulen, Kindergärten Gymnasium, Ärzte, Klinik, Apotheken, Physio, Massagepraxen, Aldi, Lidl, Edeka, Rewe). Man kann sogar bis 22:00 Uhr einkaufen. Vom Objekt erreichen Sie alle Einrichtungen sowie die Innenstadt mit Einzelhandelsgeschäften, Banken, Kino, Cafes, drei Museen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Tennis, Reithallen, Nordic Walking, Legerader Wald, Marschenpark, Malmesbury Park, Stadtpark, Einkaufsmärkte usw. in wenigen Fußminuten.

Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Nicht zuletzt deshalb zählt der Kreis zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Bundesrepublik. Ob auf der mondänen, bei deutscher und internationaler Prominenz beliebten Insel Sylt, auf den ursprünglicheren Nachbarinseln Föhr, Amrum und Pellworm oder den beschaulichen Halligen – einen Traumurlaub kann man in Nordfriesland vielerorts verbringen, und das nicht nur in den warmen Sommermonaten. Die nordfriesische Marsch ist Heimat zahlreicher selten gewordener Tier- und Pflanzenarten, fast 10% des Kreisgebiets stehen daher inzwischen unter Naturschutz. Ein Teil des weltweit einzigartigen Wattenmeers zählt ebenfalls zum Kreisgebiet.

Die Stadt Niebüll bietet ein breites Spektrum für die Freizeitgestaltung, wie z.B. Hallenbad, Naturfreibad, Kegelbahnen, Tennisplätze, Tennishallen, Squash-Anlagen, Reithallen, Trendsportanlagen, alle Sportanlagen für die klassischen Breitensportarten sowie ein gut ausgebautes Rad- und Wanderwegenetz. Freunde des Golfsports finden in ca. 10 km Entfernung in landschaftlich reizvoller Umgebung am Rande des Langenberger Forstes einen vorbildlichen 18-Loch-Golfplatz. Weitere Golfplätze auf dem Festland befinden sich in Husum, Flensburg und in Dänemark in relativer Nähe zur Grenze.

Der hohe Freizeitwert der Region ergibt sich aber auch aufgrund der überaus verkehrsgünstigen Lage zur Nordseeküste, zu den Inseln und Halligen im Nationalpark Nordfriesisches Wattenmeer und nach Dänemark.

Flensburg die maritime Stadt erwartet Sie. Ein Blick über die Flensburger Förde ist einfach traumhaft. Die Skyline von Flensburg und die zahlreichen weißen Segelboote, die vor dem Wind kreuzen, geben dem Betrachter ein maritimes Flair. In Flensburg lässt es sich herrlich shoppen und flanieren oder Sie setzen sich in eines der vielen Straßencafes oder Restaurants am Wasser.

Sehenswert ist auch das nahe Dänemark mit den romantischen Städtchen Tønder an der Westküste oder Sonderburg an der Ostküste sowie die Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas. Aber selbst die Großstadt Hamburg ist durch beste Bahnverbindungen zu jeder Tageszeit erreichbar. Erleben Sie die Vorteile in einer der schönsten Regionen Deutschlands. Die Landschaft, die der große deutsche Expressionist Emil Nolde wie kein anderer in seinem künstlerischem Werk mit seiner Rauheit, Lieblichkeit und Farbenpracht konserviert hat. Besuchen Sie das Nolde-Museum mit dem neuen Nolde-Cafe. Ein großes Kulturprogramm und Konzerte gibt es auch im Charlottenhof in Klanxbüll.

Der Kaufpreis für dieses exklusive Objekt beträgt nur 678.000.- EUR und eine Käuferprovision entfällt!

Weitere Informationen: https://www.reethaeuser.de/angebot/einfamilienhaus-niebuell/

CVM GmbH Reetdachhäuser| Projektentwicklung I Immobilienbewertung | Gutachter

Kontakt

CVM GmbH

René Chevalier

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 – 941305

04661 – 941306

info@reethaeuser.de

http://www.reethaeuser.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.