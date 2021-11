Exklusiver Finca Urlaub auf der Insel Mallorca

Ein Finca Urlaub auf Urlaub in einem exklusiven Ferienhaus oder einer hochwertigen Finca sowie Luxus Villen ist ideal für einen erholsamen und entspannten Urlaub im kleinen Kreis oder mit der Familie. Man kann bereits jetzt für die kommende Saison einen Urlaub im Ferienhaus oder Finca buchen. Traumhafte Fincas und Ferienhäuser findet der Urlauber auf der Webseite www.mallorca-fincavermietung.com mit gehobener Ausstattung. Man kann auf der gesamten Insel Mallorca in allen Regionen eine Ferienimmobilie finden. Es gibt Unterkünfte für kleine Familien mit 1 bis 2 Schlafzimmer oder auch größere Häuser mit 3 und 4 Schlafzimmern sowie für große Familien und Gruppen mit zu 10 Schlafzimmern. Von der rustikalen bis zur modernen und minimalistischen Ferienunterkunft können Sie alles mieten. Eine Finca ist ein Landhaus und immer in ländlicher Umgebung ohne direkten Nachbarn. Die Ferienhäuser liegen in Wohngebieten sogenannten „Urbanisationen“ und haben in der Regel direkte Nachbarn. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants liegen oftmals in der Nähe. Auch Strandnahe Ferienhäuser und Villen sind buchbar.

Der Süden von Mallorca ist bekannt durch die Inselhauptstadt Palma und die vielen schönen Sandbuchten. Der Naturstrand Es Trenc liegt ebenfalls im Süden und die Calas wie Cala Mondrago, Cala Llombards, Cala Santanyi und die vielen Calas in Cala D´Or. Die verträumten Sandbuchten sind ideal für Familien und liegen oftmals sehr geschützt. Die Sandstrände fallen flach ins Meer ab und ermöglichen einen seichten Einstieg. Der Norden ist bekannt durch die bizarre Landschaft und seinem Cap Formentor. Die Hafenstadt Pollensa und die Altstadt von Pollensa sind auf jeden Fall einen Besuch und Ausflug wert. Vom Norden gelangt man ideal ins Tramuntana Gebirge entlang der Küstenstraße. Auch Sa Colobra mit seiner traumhaften Schlucht sollte man sich einmal angesehen haben.

Entlang der Küstenstraße entdeckte man viele verträumte und kleine Dörfer wie Estellencs oder Banyalbufar. In den kleinen Gassen findet man kleine Cafes und Restaurants. Einfach mal eine Pause einlegen und einkehren und das typische Mallorca kennen lernen. Typische mallorquinische und spanische Spezialitäten zu Hause genießen und Online bei www.gourmet-markt.de bestellen. Im Tramuntana Gebirge findet man auch die bekannten Bergdörfer Valdemossa und Soller mit den vielen verträumten Gassen. Auch an Markttagen sind die Dörfer sehr beliebt. Am Ende des Küstenstraße gelangt man nach Andratx und Puerto de Andratx, den mondänen Küstenort mit Yachthafen und vielen Megayachten der Schönen und Reichen. Entlang des Hafens reihen sich die vielen Restaurants mit frischem Fisch und vielen anderen typischen Speisen. Die Insel bietet eine große Auswahl an Sehenswürdigkeiten und Ausflugsmöglichkeiten. Auch die Inselhauptstadt mit seiner Altstadt und den kleinen Geschäften und Gassen sowie der Prachtstraße, dem Paseo del Borne und den Designer Labels wie Boss, Rolex, Louis Vuitton und vielem mehr. Die Insel hat viel zu bieten.

Das Team von Mallorca Fincavermietung bietet Ihnen ein exklusives Angebot von über 1000 Ferien Unterkünften wie Fincas, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Landhotels und Fincahotels in allen Preisklassen auf Mallorca und Menorca an. Die ausführlichen Beschreibungen mit vielen Fotos machen das Aussuchen leicht. Sie können Ihren Individual Urlaub buchen und wählen zwischen Ferienhäuser mit privaten Pool, einer ruhigen preiswerten Finca, einer Ferienwohnung am Strand oder einem Landhotel mit Flair für Ihren erholsamen Urlaub auf der Insel. Selbstverständlich können Sie auch eine Luxus Villa mit Meerblick mieten oder ein gemütliches Fincahotel. Die große Auswahl von der schönen, typischen und günstigen Finca bis zum modernen exklusiven Luxus Ferienhaus mit privatem Pool machen einfach Spaß beim Auswählen. Schauen Sie auch auf unsere Webseite mit den vielen günstigen Last Minute Sonderangeboten für Ihren preiswerten Urlaub in Spanien.

Firmenkontakt

Casas 1963 S.L.U.

Susanne Zuber

Avenida Alejandro Rosselló 23, 7A

07002 Palma de Mallorca

0034 971 800 249

info@mallorca-fincavermietung.com

https://www.mallorca-fincavermietung.com

