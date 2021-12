Exklusiver britischer Autoduft als ideales Weihnachtsgeschenk

Köln (ots)

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit kommt oft die Frage auf, was man jemandem schenkt, der gefühlt alles hat und wunschlos glücklich ist?

Wie wäre es mit einem exklusiven Autoduft der britischen Luxusmarke Charabanc? Das stilvolle Accessoires eignet sich besonders für Auto Enthusiasten, die sich dank der Düfte an ihre Lieblingsrouten erinnern, während sie in Deutschland im Stau stehen. Die britische Luxus-Manufaktur Charabanc bietet nun, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, auch deutschen Kunden luxuriöse Autodüfte und damit das ideale Accessoire für alle, die ihren exklusiven Fahrzeugbestand noch luxuriöser gestalten möchten. „Deutschland ist einer der wichtigsten Automärkte weltweit“, sagt Carrie Hindmarsh, CEO & Co-Founder von Charabanc. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir unseren deutschen Kunden nun endlich einen eigenen Webshop und eine nationale Vertriebs- und Versandabwicklung anbieten können“, so Hindmarsch weiter.

Die Charabanc-Sets werden in Großbritannien von Hand gefertigt, somit ist jedes Exemplar ein Unikat. Jedes Set besteht aus einem pulverbeschichteten Stahldiffusor, sogenannten Pomanderschalen, in Form eines Speichenrades. Dieses Gehäuse ist mit einer Kappe aus spanischem Leder überzogen und ist in fünf klassischen Autofarben (London Tan, Racing Green, Signal Red, Midnight Blue und Orient Black) erhältlich. Mit Hilfe des mitgelieferten Lederriemens und des Edelstahl-Magnetclips kann der Duftbehälter frei z.B. am Rückspiegel hängen oder an den Lüftungslamellen des Armaturenbretts befestigt werden. Hauptbestandteil dieses außergewöhnlichen Accessoires ist allerdings die nachfüllbare Duftkeramik. Die Keramikpastillen sind die eigentlichen Duftträger. Sie werden in einer Keramikfabrik im spanischen Valencia, ebenfalls in Handarbeit, mit einer Nasspresse hergestellt. Die fünf Charabanc Düfte nehmen die Insassen mit auf eine Reise entlang der schönsten Routen dieser Welt: „Across Pennine Fells“ beispielsweise verströmt das Aroma schottischer Kiefer nach einem Frühlingsschauer, der Duft „Monument Valley Drive“ verspricht ebenso dramatische Noten wie der Anblick dieser zerklüfteten Sandsteinfelsen in Colorado und mit „Along the Plain of Castelluccio“ erinnert Charabanc an eine Reise in die wild blühende Hügellandschaft Mittelitaliens.

Seit November 2021 verfügt Charabanc über ein eigenes Vertriebsteam sowie eine Versandabteilung in Deutschland. Die einzigartigen Charabanc-Sets sind online unter www.charabanc.eu erhältlich.

Pressekontakt:

Bereuter Media | Goltsteinstraße 87 | 50968 Köln | 0221 170 619 82 | info@bereutermedia.de

Original-Content von: Charabanc, übermittelt durch news aktuell