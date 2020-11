Exklusive Neueröffnung in Thailand: Banyan Tree Krabi

Das Banyan Tree Krabi ist das erste Luxus-Resort an Thailands Westküste

Krabi, Thailand / München, 10. November 2020 – Das neue Banyan Tree Krabi heißt seit Ende Oktober 2020 Gäste am malerischen Tubkaek Beach an der südlichen Westküste Thailands willkommen. Das Luxus-Resort mit insgesamt 72 Zimmern und Suiten befindet sich nur ca. 45 Autominuten vom internationalen Flughafen Krabi entfernt und schmiegt sich an einen grünen Hang mit spektakulärer Aussicht auf die Andamanensee und die ins Meer ragenden Kalksteinklippen. Das jüngste 5-Sterne-Hotel der Banyan Tree Group, einer der weltweit führenden unabhängigen Hotelgruppen, die sich vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und Wellbeing international einen Namen gemacht hat, gehört der in Thailand ansässigen Asset World Corporation (AWC).

Das neue Resort grenzt direkt an einen Nationalpark und den Naga Crest Hill. Drei ultra-luxuriöse, direkt am Strand gelegene Pool-Villen, zehn großzügige Pool-Villen mit Blick auf den Strand und 59 Pool-Suiten mit jeweils eigenem privaten Pool und Blick auf den spektakulären Sonnenuntergang über der Andamanensee warten auf die Gäste des Resorts. Zwei Restaurants und eine Strandbar, ein Kids Club, ein Konferenzzentrum sowie ein Spa mit Regenwaldthematik runden das Angebot des Banyan Tree Krabi ab.

72 Suiten und Villen mit Privatpools

Insgesamt bietet das Banyan Tree Krabi acht verschiedene Suiten- und Villentypen an. In der Deluxe Pool-Suite mit 99 Quadratmetern dominiert ein großes Doppelbett den Raum. Eine private Terrasse, ein Tauchbecken und ein Jet-Pool umgeben das schwimmende Schlafzimmer und vermitteln den Gästen das Gefühl, sich auf einer kleinen Insel zu befinden, die Privatsphäre inmitten des tropischen Regenwaldes garantiert.

Die Presidential Beachfront Pool Villa ist mit sieben Schlafzimmern die größte Villa und befindet sich direkt am Strand. Die Villa kann entweder mit drei Schlafzimmern gebucht werden oder mit den beiden angrenzenden Beachfront Pool Villen mit jeweils zwei Schlafzimmern kombiniert werden. So wird die Presidential Villa in ein Wohn-Paradies, bestehend aus sieben Schlafzimmern, Salzwasserpools, Wasserwegen und zahlreichen Balkonen und Terrassen, verwandelt. Mit einer Größe von über 1.335 Quadratmetern bietet die Villa ultimativen Luxus und eignet sich perfekt für Familienzusammenkünfte oder intime Hochzeitszeremonien.

Thailands Küche at its Best

Zum kulinarischen Angebot des Resorts zählen das renommierte Banyan Tree Signature Restaurant Saffron sowie The Naga Kitchen. Einzigartig und unvergesslich ist ein Abendessen in den zum Saffron gehörenden Bird”s Nests. Drei separate Tische verteilen sich wie Vogelnester zwischen Bäumen und bieten mit derer Dschungelkulisse im Hintergrund einen weiten Blick aufs Meer und die weltberühmten Kalksteinwunder von Krabi. Das mehrfach ausgezeichnete Saffron Restaurant, und das dazugehörige Sunset Wedding Deck werden per elektrischer Standseilbahn erreicht, die Platz für acht Personen bietet und den ganzen Abend über den Hang hinauf und hinunter fährt. Kreative und internationale Küche erlebt man zu jeder Tageszeit im Hauptrestaurant The Naga Kitchen. Der südthailändische Executive Chef Jakkrit Traibun, der sieben Jahre lang Sous-Chef im Banyan Tree Samui war, liebt das Spiel mit Aromen und Gewürzen. Ein weiteres Highlight und in allen Banyan Tree Hotels beliebt ist auch der Room Service. Dieser ermöglicht entweder ein schwimmendes Frühstück oder ein schwimmendes Tapas-Set für den Sonnenuntergang im eigenen Pool sowie ein brutzelndes Barbecue am Pool, das vom persönlichen Küchenchef zubereitet wird.

Führend im Bereich Spa & Wellness

Die Banyan Tree Gruppe ist weltweit als Wohlfühlmarke bekannt und wurde dafür bereits mehrfach mit verschiedenen Auszeichnungen prämiert. Auch im Banyan Tree Krabi ist der Wellnessfaktor allgegenwärtig. Im Spa des Banyan Tree Krabi wird der Sinn für “Thainess” mit lokalen Behandlungen und Zutaten wie Kokosnuss-Tränken und Perlenpudermassage beibehalten. “The Rainforest”, Krabis erstes Hydrotherapie-Spa umgeben von tropischen Gärten sorgt mit der heilenden Wirkung des Wassers für sanfte Entspannung. Der Blick durch große Glasfronten auf die umliegende Natur hilft beim Seele baumeln lassen. Während die Eltern im Spa Bereich entspannen, toben die Kinder im Kids’ Club, der von einem kleinen Wasserpark mit Rutsche und flachen Salzwasserbecken umgeben ist, die alle mit UV-Licht behandelt und desinfiziert werden. Der Spielbereich umfasst auch eine Seilbrücke, eine Höhle mit Naga-Themen und eine Kletterwand.

Wasser & Natur als zentrale Designelemente

Das Herzstück des Resorts ist ein kreisförmiges Wasserspiel in der Lobby, das in einen darunter liegenden höhlenartigen Bereich übergeht, in dem sich die Gäste aufhalten können. Vor einem Hintergrund aus smaragdgrünem Meer und Karst bildet das beeindruckende Spektakel eines der Wahrzeichen des Resorts. Eine natürliche Quelle fließt bergab in das Resort, wo sie sich in einen blumengesäumten Kanal verwandelt, der das Quellwasser zum Meer führt. “Wasser und Natur sind die vorherrschenden Themen im Design des Banyan Tree Krabi”, so der neue General Manager des Resorts, Robert Sexton. “Malerische Holzbrücken, die über einen Wasserkanal führen sind immer nur ein paar Schritte entfernt während sich hörbar Springbrunnen und Wasserfälle durch die Gärten ziehen.”

“Ein wasserbezogenes Designelement, das wir uns zu Eigen gemacht haben, ist die Schlange ‘Naga’, eine Meereskreatur aus der Hindu-Mythologie, die in Krabi als lokale Legende beliebt ist. Vor langer Zeit glaubten die Menschen, dass die große Schlange ‘Naga’ hier in den vier Bergen hinter dem Resort lebte”, erzählt Robert Sexton. Vom Meer aus zeichnet sich die Form einer Achterbahn im Gebirge ab, die einer Schlange ähnelt. Die Schlangenform erstreckt sich vom Naga Crest Hill, nur ca. 500 Meter hinter dem Hotel, bis zum Berg Laem Hang Nak, der die Schwanzspitze der Schlange darstellt.

“Safe Sanctuary”-Programm

Im Einklang mit dem “Safe Sanctuary”-Programm der Banyan Tree Group, das während der Covid-Pandemie eingeführt wurde, erwarten die Gäste des neuen Resorts verbesserte Sicherheits- und Hygieneprotokolle mit Schwerpunkt auf Wohlbefinden und naturnahen Angeboten. Dazu gehört ein personalisierter Check-in- und Check-out-Service in ihren Zimmern. Mit dem personalisierten In Suite-/ Villa Check-In und dem persönlichen Banyan Tree Host beginnt der sorgenfreie Urlaub bereist bei Ankunft. Beim Einchecken erhalten die Gäste ein Portier-Smartphone mit einer unbegrenzten Anzahl internationaler Anrufe und Daten, mit dem sie ihren Banyan Tree Host auf Knopfdruck kontaktieren können, um einen persönlichen Service zu erhalten. Dieser reicht vom Dining in der eigenen Suite oder Villa über die Organisation von Besichtigungen bis hin zum Zimmerservice und zur Haushaltsführung.

Weitere Informationen zum Resort finden Sie unter www.banyantree.com/en/thailand/krabi

Über Banyan Tree Hotels & Resorts

Banyan Tree Hotels & Resorts ist einer der international führenden Anbieter von Premium-Resorts, Hotels und Spas, der vier preisgekrönte Marken unter sich vereint. Die Banyan Tree Resorts bieten an den eindrucksvollsten Orten weltweit Entspannung für Körper, Geist und Seele. Mit unvergesslichen, authentischen Erfahrungen lassen sie die Romantik des Reisens aufleben. Die Marke Angsana steht für Abenteuer in Kombination mit lokalem Chic und einer lebendigen, ausgelassenen Atmosphäre. Für Familien, Freunde und Paare, die eine stylische und moderne Unterkunft suchen, ist Cassia die richtige Wahl. Die modernen Full-Service-Hotels der Marke Dhawa vereinen Design, Komfort und Technologie zu einem einzigartigen Erlebnis. Dank einer Fülle an Möglichkeiten erwartet jeden Gast ein individueller Aufenthalt.

Die Banyan Tree Gruppe besitzt oder betreibt insgesamt mehr als 47 Hotels und Resorts, 64 Spas, 75 Shops sowie drei Golfplätze in 24 Ländern. www.banyantree.com

