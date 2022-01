Exklusive Limousinenvermietung im Rhein-Main-Gebiet

Frankfurt, 30.01.2022. Wer im Raum um Frankfurt ein Party Limousine mieten will, der kann dies stundenweise tun. Es sind echte Schwergewichte wie ein Hummer unter den angebotenen Stretch-Limousinen.

Der Dienstleister Celebrity Limousine Service 24, erreichbar unter celebrity-limousine.de bietet Exquisites für den exklusiven Geschmack an: Edelste Stretch-Limousinen, darunter Bentleys, Chrysler und sogar ein Hummer. Das Angebot ist für bis zu 8 Personen nutzbar. So fungieren die langen Limousinen als Partymobile für die Region Rhein-Main. Der Spaß kostet ca. EUR 200,- die Stunde. Eine Flasche Sekt und ein roter Teppich, der in jeder Limousine ausgelegt ist, sind im Preis inbegriffen. Eine Limousine mieten in Frankfurt ist also gerade für mehrere Personen erschwinglich. Wer für den Weg zu einer großen Party eine Limousine mieten will, ist bei celebrity-limousine.de an der richtigen Adresse.

Der Tagespreis für volle 8 Stunden inklusive bis zu 250 km Fahrt beträgt stolze EUR 800,-. Jede weitere halbe Stunde noch einmal EUR 50,- obendrauf. Eine Limousine zu mieten in Frankfurt ist zwar teuer, aber für Feierwillige und Feierwütige oft eine lohnende Investition. Das Ambiente zieht die partybegeisterte Klientel ebenso an wie zukünftige Bräutigame, die einen besonders ausgefallenen Heiratsantrag planen. Man muss den Limousinenservice also nicht unbedingt zu Partyzwecken buchen. Es gibt viele weitere Einsatzbereiche, auch celebrity-limousine.de genauso wie viele andere Dienstleister aufgrund der Pandemie eingeschränkte Einsatzzeiten hat. Eine Party Limousine mieten ist trotzdem eine vorzügliche Idee für vielerlei Anlässe.

Eine Limousine zu mieten in Frankfurt oder der direkten Umgebung ist bei diesem Anbieter komfortabel zu einem angemessenen Preis.

Limousinenservice in Frankfurt am Main. Stretchlimousine bei Celebrity Limousine Service 24 mieten. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

