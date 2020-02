Exklusiv für die PlayStation 4 hat Trust Gaming sein neues GXT 488 Forze Gaming-Headset entwickelt

Beeindruckender Videospiel-Sound ist garantiert

Dordrecht, Niederlande (Februar 2020) – Das neueste Gaming Headset von Trust, das GXT 488 Forze, ist exklusiv für die PlayStation4 (PS4) entwickelt worden, um Gamern ein möglichst eindrucksvolles Videospielerlebnis zu bieten. Mit dem Kopfhörer kommunizieren die Spieler mit ihren Teamkollegen in klarster Klangqualität und werden vom kraftvollen Klang des Sieges mitgerissen.

Offiziell für PS4 lizenziert

Als offiziell für die PlayStation 4 lizenziertes Produkt wurde das GXT 488 Forze entwickelt, um Videospiele mit kraftvollem, immersivem Klang aufzuwerten. Mit seinem stilvollem Design, das zur PlayStation 4 passt, ist das Headset das ideale Werkzeug, um das Spielerlebnis zusätzlich zu verbessern.

Leistungsstarker Sound

50-mm-Lautsprecher liefern klare Höhen und satte Bässe. Ob auf dem Schlachtfeld, auf der Rennstrecke oder im Stadion: Das Headset zieht jeden direkt ins Spiel hinein und taucht die Protagonisten von Anfang bis Ende in das Game.

Für den Sieg entwickelt

Das Design des Headsets verbindet Komfort mit Robustheit. Dank der weichen Ohrpolster und des verstellbaren Kopfbügels bleibt das Forze auch bei längeren Sessions stets angenehm zu tragen. Der metallverstärkte Kopfbügel bietet nicht nur Komfort, sondern sorgt auch dafür, dass sich das Forze genauso kraftvoll anfühlt wie es klingt. Das stylische Headset ist in drei Ausführungen erhältlich: schwarz, blaues oder graues Tarnmuster.

Anschließen und gewinnen

Die Verwendung des Headsets ist ein Kinderspiel: Es wird angeschlossen, indem lediglich das 1,2 m lange Nylonkabel in den DUALSHOCK 4 Wireless-Controller eingesteckt wird. Dank der Inline-Fernbedienung auf dem Kabel wird die Lautstärke eingestellt oder das Mikrofon stumm geschaltet, ohne dass ein Menü aufgerufen werden muss.

Das Trust Gaming GXT 488 Forze Gaming Headset ist exklusiv für die Verwendung mit der Playstation 4 entwickelt worden und jetzt zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 49,99 erhältlich.

Weitere Informationen und einen Überblick über die technischen Spezifikationen findet Ihr hier.

– Speziell für die Verwendung mit einer PlayStation 4-Konsole entwickelt

– Leistungsstarke 50 mm-Aktivlautsprecher mit weichen und komfortablen Über-Ohr-Pads

– Faltbares, flexibles Mikrofon und verstellbarer, verstärkter Kopfbügel

– Inline-Fernbedienung für Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung

– Einfaches Anschließen an dem drahtlosen DUALSHOCK 4-Controller

– 1,2 m Nylon-Geflechtkabel, ideale Länge für den Anschluss an den Controller

“PlayStation”, “DUALSHOCK” und “PS4 ” sind eingetragene Marken von Sony Interactive Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten. Das GXT 488 Forze Gaming Headset von Trust Gaming wird von Sony Interactive Entertainment Inc. für den ausschließlichen Verkauf in Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Ozeanien, Indien und Russland lizenziert.

Trust Gaming bietet Gaming-Zubehör für PCs und Konsolen mit starkem Preis-Leistungsverhältnis an – um Gamer zu Champions zu machen. Wir bieten ein reichhaltiges Produktsortiment für alle Anwender. Vom Einsteiger bis hin zum Profi-Gamer. Unsere enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Profis liefert uns das Wissen, dass wir zum Bauen von verlässlichen Peripheriegeräten benötigen. Junge Zocker reizen mit unseren Geräten, die wir für jeden Geldbeutel anbieten, ihr ganzes Können aus.

