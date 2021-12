Evy Solutions kooperiert mit TIMOCOM

Das FreightTech-Unternehmen erweitert sein Serviceangebot für Kunden mit Evy Xpact Lite, einer speziell auf sie zugeschnittenen Lösung für die Verarbeitung von Transportaufträgen

München, 13.12. 2021 – Evy Solutions ist neuer Software-Partner von TIMOCOM. Für die Kunden des IT- und FreightTech-Unternehmens hat das Kölner Start-up eine eigene Version seiner intelligenten, KI-basierten Software entwickelt, mit der sich Transportaufträge aus dem Posteingang herausfiltern und klassifizieren lassen. Die TIMOCOM-Kunden profitieren dabei gleich doppelt von der Kooperation: Sie erhalten Vergünstigungen auf die Lizenzgebühren und können sich zudem über eine Kosten- und Zeitersparnis bei der Verarbeitung von Transportaufträgen freuen, die bis zu 80 Prozent betragen kann.

Das IT- und FreightTech-Unternehmen TIMOCOM versteht sich als Dienstleister für alle am Transportwesen beteiligten Unternehmen. In seinem Smart Logistics System vereint TIMOCOM unterschiedliche Anwendungen zur digitalen Unterstützung von Transportprozessen mit einem europaweiten Logistiknetzwerk aus über 45.000 Kunden. Speziell für diese hat Evy Solutions als neuer Software-Partner von TIMOCOM jetzt Xpact Lite entwickelt.

Das Besondere der Lösungen von Evy Solutions ist ihr textbasierter Ansatz, dank dem sich auch aus unstrukturierten Daten relevante Informationen herauslesen und automatisch verschlagworten, klassifizieren, trennen und im anwendereigenen IT-System wiederauffindbar archivieren lassen – und zwar unabhängig vom Dokumentenaufbau. Möglich macht das die von Evy Solutions selbstentwickelte Künstliche Intelligenz, die über ein natürliches Sprachverständnis verfügt und statt stereotyper Textpositionen inhaltliche Zusammenhänge erkennt sowie ihre eigene Spracherkennung beständig selbstlernend optimiert. Dank dieser Technik erreicht die Software bereits nach drei bis vier Wochen im Einsatz eine Zuverlässigkeit von 99 Prozent, und der manuelle Bearbeitungsaufwand reduziert sich auf ein Prozent der Dokumente.

So funktioniert Xpact Lite

Im ersten Schritt überwacht Xpact Lite entweder direkt den Posteingang des TIMOCOM-Kundenunternehmens oder einen eigens dafür angelegten sFTP-Ordner, auf den die Software zugreifen darf. Anhand der relevanten Klassifikationsmerkmale werden daraufhin sämtliche Transportaufträge herausgefiltert, nachfolgend im so genannten Reading-Prozess die vom jeweiligen Unternehmen vorab festgelegten Pflichtfelder ausgelesen und in einer CSV-Datei abgespeichert. Fehlen Daten, so lassen sich diese manuell ergänzen, alternativ kann der Reading-Prozess individuell nachtrainiert werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Xpact Lite den TIMOCOM-Kunden im Transportmanagement nicht nur Zeit, sondern auch Kosten spart. Zudem sorgt die Software für schlankere Geschäftsprozesse und eine Entlastung der Mitarbeitenden. Und nicht zuletzt senkt sie auch die Fehlerquote im Vergleich zu einer manuellen Dokumentenverarbeitung drastisch.

Über TIMOCOM

TIMOCOM GmbH ist ein mittelständisches FreightTech-Unternehmen. Der IT- und Datenspezialist unterstützt seine Kunden mit smarten, sicheren und einfachen Lösungen dabei, ihre logistischen Ziele zu erreichen. Über das Smart Logistics System von TIMOCOM vernetzen sich mehr als 45.000 geprüfte Kunden, die täglich bis zu 800.000 internationale Fracht- und Laderaumangebote einstellen. Mehr Infos auf www.timocom.de

Evy Solutions ist ein Kölner Software- und Serviceanbieter für Dokumentenverarbeitung und -analyse mithilfe einer selbst entwickelten Künstlichen Intelligenz (KI). Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das KI-basierte Analysieren von Dokumenten für eine intelligente Prozessautomatisierung. Damit erreichen die Lösungen von Evy Solutions für ihre Kunden eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Klassifizierung, Verarbeitung und Archivierung von Bestellungen, Transportaufträgen, Rechnungen, Schadensmeldungen und vielem mehr. Weitere Informationen unter www.evysolutions.de

