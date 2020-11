everstox gewinnt mit YFood weiteren Kunden aus dem Food-Bereich

YFood expandiert über das everstox-Netzwerk nach England und profitiert von schnellen Lieferzeiten und automatisierten Logistikprozessen

München, 16. November 2020 – everstox, Entwickler und Betreiber der gleichnamigen, deutschlandweit ersten, API-basierten Logistikplattform, freut sich über einen neuen Kunden im Lebensmittelbereich: Das innovative Foodtech-Start-up YFood setzt bei der Produktdistribution nach England auf das Netzwerk hochwertiger Logistikpartner von everstox. Gleichzeitig profitiert YFood von automatisierten Prozessen und weiteren Vorteilen der digitalen, datengetriebenen Logistik-Plattform.

Die Münchner Lebensmittelmarke YFood hat es sich mit ihren innovativen Complete-Meal-Lösungen zum Ziel gesetzt, gesunde Ernährung auch in stressigen Momenten zu ermöglichen. Die Drinks, Riegel und Pulver des Unternehmens sind vollwertige Mahlzeiten, die alles enthalten, was der Körper benötigt. Seit Anfang 2020 verkauft YFood seine Produkte nicht nur über mittlerweile 14.000 Point of Sales im DACH-Bereich, sondern ab sofort über die everstox-Lösung auch verstärkt nach England.

YFood realisierte die Expansion seiner beliebten Produkte in den Absatzmarkt nach England über everstox – mittels datengetriebener Auftragsabwicklung sowie lokaler Warenlagerung: Die Lebensmittelmarke profitiert dabei nicht nur vom einfachen Zugang zu hochqualifizierten Logistikern aus dem everstox-Netzwerk in ganz Europa, sondern auch von einer Automatisierung und digitalen Steuerung der Logistikprozesse für Bestellungen, Bestände und Nachfrageplanung über die einheitliche API-Schnittstelle und Software der everstox-Plattform. Für YFoods operatives Tagesgeschäft in England bedeutet das einen nahtlosen Echtzeit-Datenaustausch zwischen dem Shop-System (Shopify) sowie dem Lagerverwaltungssystem (WMS) des unabhängigen Logistikpartners aus dem everstox-Netzwerk.

Die bisherigen langen Lieferzeiten aus dem deutschen Lager entsprachen nicht dem Anspruch des Unternehmens, weshalb sich YFood auf die Suche nach einer schnell umzusetzenden Logistiklösung machte, welche die Lieferzeiten nachhaltig verkürzt und somit das Kundenerlebnis verbessert. Mit everstox hat YFood jetzt die optimale Lösung gefunden: “Wir waren von Anfang an vom engen Austausch mit dem everstox-Team und der einfachen technischen Integration unserer bestehenden Handelssysteme begeistert. Wir sehen everstox als ganz entscheidenden Hebel, um unsere europäische Expansion zu beschleunigen und mit Hilfe der unkomplizierten, kurzfristigen Anbindung von Lagern in den einzelnen Zielmärkten unseren Kunden bestmöglichen Service bieten zu können”, erklärt Felix Hellenberg, Head of Operations bei YFood. Mehr Informationen zu YFood unter www.yfood.eu

everstox, ein erfolgreiches Start-up aus München, ist Entwickler und Betreiber der gleichnamigen Technologieplattform, die über ein Netzwerk europäischer Logistikdienstleister skalierbare und datengesteuerte Lagerlogistik und Fulfillment für E-Commerce, B2B und den Einzelhandel anbietet. Das Unternehmen baut sukzessive das erste technologiegetriebene und unabhängige Netzwerk an renommierten Lagerlogistik und Fulfillment-Partnern auf und ermöglicht damit europaweit transparente, effiziente und ökologisch wertvolle Logistiklösungen.

Mit dem Expertenteam von everstox profitieren Händler von optimierten Prozessen, fundierten Marktkenntnissen und strategischer Beratung. Das bedeutet für Händler ein klarer Wettbewerbsvorteil im Vertrieb. Das Unternehmen wird von seinen drei Gründern Boris Bösch, Felix Haberland und Johannes Tress geführt.

Weitere Informationen zu everstox und zur Logistics-as-a-Service Lösung gibt es unter www.everstox.com

