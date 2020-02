Eventmanagerin Ellen Kamrad neues Mitglied im Skål Club

Neustes Mitglied des Skål Clubs Köln ist die Eventmanagerin Ellen Kamrad.

Eventmanagerin Ellen Kamrad als neues Mitglied im Skål Club

Skål International ist die älteste und bis heute einzige weltumspannende Vereinigung von Führungspersonen aller Sparten der Reise-, Freizeit- und Verkehrsindustrie. Die Vereinigung umfasst derzeit nahezu 15.000 Mitglieder in 95 Ländern mit knapp 400 Clubs. Neustes Mitglied des Skål Clubs Köln ist die Eventmanagerin Ellen Kamrad.

Die meisten Mitglieder und Clubs verzeichnet Skål International in den USA. Dahinter liegt Deutschland mit etwa 900 Mitgliedern, die sich auf 22 lokale und regionale Clubs verteilen.

Berufliche und private Unterstützung – Skål International

Skål International versteht sich als Vereinigung von Freunden, die sich beruflich und privat unterstützen. Dazu steht den Mitgliedern die eigene Datenbank mit rund 15.000 qualifizierten Kontakten aus 95 Ländern zur Verfügung. So ist es schnell und einfach, internationale Kontakte in der Reise-, Freizeit- und Verkehrsindustrie zu knüpfen und neue Geschäftsfelder und -ideen mit professionellen Partnern zu planen und zu organisieren. Neben diesem Netzwerk finden regelmäßig Treffen auf lokaler, nationaler oder internationaler Ebene statt, die die Bindung stärken und für weitere Impulse sorgen. Auch werden regelmäßig Vorträge und Besichtigungen organisiert, die den Horizont der Geschäftsmöglichkeiten erweitern sollen.

Weltweit setzt sich Skål für eine nachhaltige Tourismusentwicklung ein. Es besteht die Überzeugung, dass der Tourismus zum Frieden und zur Völkerverständigung beiträgt. Der jährlich vergebene Eco-Award zeichnet Tourismusprojekte mit ökologischen und/oder sozialen Schwerpunkten aus.

Skål Club Köln begrüßt Ellen Kamrad

Als neustes Mitglied freut sich Mark Muijrers, Präsident des Skål Club Köln, die Eventmanagerin Ellen Kamrad begrüßen zu dürfen. “Ich freue ich mich sehr darüber, dass Ellen Kamrad jetzt unserem Club beigetreten ist. Die wichtigste strategische Zielsetzung meiner Amtszeit ist, mehr jüngere Mitglieder, die mitten im Berufsleben stehen, zu akquirieren, um so den Skal Club fit für das kommende Jahrzehnt zu machen. In Zeiten der Digitalisierung und virtuellen Netzwerken gewinnt die persönliche Begegnung immer mehr an Wichtigkeit. Damit ist “Doing business among friends” unser Ziel. Und dabei und dafür ist Ellen Kamrad ein wertvolles Mitglied.”

Seit rund zehn Jahren betreibt Kamrad ihre Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit. Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin als Partnerin an der Seite ihrer Kunden. Professionell und kreativ organisiert Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Ein weit verzweigtes Netzwerk und hervorragende Kontakte brachten sie schließlich auch zum Skål Club Köln. “Eigentlich bin ich durch meine Freundin Nadine Rissiek auf den Skål Club aufmerksam geworden. Ich fand die Idee dahinter sofort spannend und freue mich sehr auf die neuen Inspirationen und Impulse sowie die Menschen dahinter.”, sagt Kamrad.

Und auch Rissiek als Assistentin der Geschäftsführung des Skål Club Hamburg teilt diese Freude. “Seit 2007 sind wir im Rahmen der Eventbranche verbunden, haben trotz Ortswechsel und gerade auch durch meinen Branchenwechsel in den Tourismus aktiv den Kontakt gehalten. Eine Freundschaft ist entstanden und nun sind wir auch Skållegen und können in der Zukunft gemeinsam im Tourismus wirbeln!”

Weitere Informationen zum Skål Club finden Sie hier: https://www.skal-deutschland.de/Koeln

Bildquelle: Skål Club Köln