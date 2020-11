Eventadvisory: das neue Start-Up der Veranstaltungsbranche

Unternehmensgründung der memo-media-Geschäftsführer

Waldbröl, 03.11.2020 – Mit über zwanzig Jahren Erfahrung in der Veranstaltungsbranche und einem weitgegliederten internationalen Netzwerk verbinden die Geschäftsführer der memo-media Verlags GmbH, Kerstin Meisner und Jens Kahnert, ihre komplette Expertise in ihrem neu gegründeten Unternehmen: Eventadvisory GmbH. Damit stehen die Eventexperten Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft künftig bei zentralen Branchen-Themen und -Anliegen beratend und koordinierend zur Seite.

Einen Schwerpunkt ihres Leistungsportfolios bildet die zunehmend wichtige Erstellung und Überprüfung von Hygienekonzepten im Veranstaltungswesen. Denn nicht nur während, auch nach der Corona-Pandemie werden vorgeschriebene Hygienemaßnahmen in der Veranstaltungsbranche Bestandteil der neuen Normalität. Um Unternehmen genau in diesem Punkt zu unterstützen, absolvierte Kerstin Meisner im September 2020 eine einwöchige Weiterbildung zur IHK-zertifizierten Hygiene-Beraterin im Veranstaltungswesen. Das Verfahren, in dem die Eventexpertin geschult worden ist, orientiert sich an den Grundleitlinien der R.I.F.E.L.-Handlungsempfehlung für Veranstaltungssicherheit im Kontext von COVID-19. Durch einen Verbund aus zertifizierten Hygiene-Berater*innen (IHK-geprüft) kann Kerstin Meisner eine vollumfängliche, professionelle Planung und Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art und Größe gewährleisten.

Darüber hinaus ist die Eventadvisory Ansprechpartnerin für die professionelle Vermittlung von Künstlern und anderen Veranstaltungsdienstleistungen für Business-Events und private Anlässe und für die individuelle Erstellung von Marketingkonzepten für Unternehmen der Eventbranche. Auch wenn es um die Konzeption von Brandworlds auf B2B-Veranstaltungen und maßgeschneiderte Seminar- & Workshop-Angebote im Veranstaltungswesen geht, sind Kerstin Meisner und Jens Kahnert Experten. Bereits seit mehreren Jahren kooperieren die beiden Unternehmer organisatorisch mit der größten nationalem Branchen-Leitmessen und verfügen über das erforderliche Know-how und auch ein international hochrangiges Netzwerk. Mit ihrem Leitsatz “WE CARE, WE CONNECT, WE WOW!” stellen sie ihre Kernwerte für die Eventadvisory in den Fokus: Vertrauen, Zusammenhalt, Vernetzung und Begeisterung für Events!

