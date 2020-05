EUROtronic erhält von COMPUTER BILD und Statista den begehrten Award “Top Marke Smart Home 2020” in der Kategorie “Heizung, Energie & Klima”

Smarte Haustechnik erleichtert den Alltag in immer mehr Haushalten. Eine komfortable Heizungssteuerung ist dabei doppelt von Vorteil, sie erleichtert die Bedienung der Heizung und spart Energie. Die EUROtronic Technology GmbH mit Sitz in Steinau an der Straße produziert seit 20 Jahren elektronische Heizkörperthermostate. Das Unternehmen liefert sowohl in den deutschen als auch in den internationalen Markt und hat sich zu einem der Innovatoren der Branche entwickelt. Die hohe Qualität der Produkte und deren außergewöhnliche Ergonomie zeigt sich immer wieder in Auszeichnungen und positiven Produkttests. In einer groß angelegten Kundenbefragung wurden 2019 mehr als zweitausend Verbraucher zu Smart Home Produkten befragt. In der Kategorie “Smarte Haussteuerung” erhielt die EUROtronic die Auszeichnung als herausragender Anbieter in Bezug auf das Preis-/Leistungsverhältnis.

Eine breit angelegte Kundenbefragung zu beliebten Marken

Statista und COMPUTER BILD befragen bereits seit vielen Jahren regelmäßig Nutzer nach den beliebtesten Produkten und Marken. In diesem Jahr erstmals auch in der Kategorie “Smart Home”. Mit den Siegeln “Top Marke Smart Home 2020” werden in 35 Produktkategorien jeweils die Top 5 Marken beispielsweise für smarte Heizungssteuerungen, smarte Kühlschränke etc. ausgezeichnet. Die Ergebnisse basieren auf einer umfangreichen Online-Befragung von Konsumenten aus ganz Deutschland. Statista hat über ein Online-Access-Panel im Zeitraum Oktober bis November 2019 ca. 2.500 Verbraucher aus ganz Deutschland befragt. In der Befragung zu ihren Erfahrungen mit Smart Home Produkten und Lösungen gaben die Teilnehmer an, welche Marken sie kennen und bewerten möchten.

100% EUROtronic – 100% Bewertung

“Mit einer 100% Bewertung in der Kategorie “Heizung, Energie & Klima” als Top Marke gewählt worden zu sein, macht uns sehr stolz”, führt Dieter Herber, Geschäftsfüher von EUROtronic, aus. Und er ergänzt: “Unser Anspruch ist es, höchste Produktqualität, Langlebigkeit und einen hohen Grad an Innovation in unseren Produkten zu vereinen. Diese Auszeichnung mit der Höchstpunktzahl und 5 Sternen ist deshalb eine tolle Bestätigung für unsere Produkte und unser Team.” Die Entwicklung und Produktion der innovativen Heizkörperthermostate findet direkt am Standort in Steinau statt. Im Jahr 2017 hat das Unternehmen seine Produktions- und Logistikfläche um weitere 2.000 qm, auf nun 7.000 qm, erweitert. EUROtronic-Produkte sind damit “Made in Germany”. Auch in anderen Produktsegmenten entwickeln die Innovations-Experten neue Lösungen, etwa im Bereich intelligenter Sensoren um die Luftqualität zu messen, oder im Bereich energiesparender Lichtsteuerungen und energieeffizienter Komponenten. Von Steinau aus werden auch alle Kunden betreut. Damit sind flexible, kundenindividuelle Lösungen in einer kurzen Zeit für EUROtronic-Kunden möglich.

