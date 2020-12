Europa-Expansion des Gastro Großhändlers Girando beginnt in Österreich

Nachdem Girando den deutschen Gastronomie Großhandel ordentlich durcheinander gewirbelt hat, macht sich der Discount Großhändler auf den Weg, Europa zu erobern. Österreich ist erst der Anfang.

Bietigheim-Bissingen, 07.12.2020 – Erst Österreich, dann die BeNeLux Länder und immer weiter

Mit seinem innovativen Konzept hat der Discountgroßhandel Girando genau ins Schwarze getroffen und sich als modernes und zukunftsorientiertes Start-Up in Sachen Lebensmittel und Gastronomie etabliert. Der Gastro Großhandel ist der Erste bei dem die Kunden ihre Bestellungen ganz einfach online, 24 Stunden, jeden Tag über einen interaktiven Shop tätigen können.

Die Digitalisierung hat auch den Gastronomie Großhandel erreicht

Das Unternehmen Girando hat damit die Chancen einer wachsenden Digitalisierung genau zum richtigen Zeitpunkt ergriffen und eine Vertriebsart, die bereits im Privaten stetig wachsende Zahlen zu verzeichnen hat, auf den Großhandel und die Gastro-Branche übertragen. Und die knapp über 2000 aktiven Kunden und ein erwarteter Jahresumsatz von circa 30 Millionen Euro im Betriebsjahr 2020 sprechen eindeutig für den einschlagenden Erfolg und den grandiosen Start, den das junge Start-Up hingelegt hat.

Kein Wunder also, dass der Discountgroßhandel mittlerweile einen weiteren Meilenstein in der erst kurzen Geschichte des Unternehmens erreichen konnte: die europaweite Expansion. Bereits jetzt beliefert der innovative Gastro Großhandel nämlich nicht nur Kunden in Deutschland. Auch Restaurants, Pizza-Lieferservices oder andere Großhändler in Österreich zählen nun zu den Kunden des Discountgroßhandels. Auch hier stieß das moderne und simple Konzept schon auf großen Anklang und die Erfolgsgeschichte soll nun weiter voranschreiten.

Aktuell steht daher eine Expansion des Handels in weitere Länder Europas in den Startlöchern. Gastronomen aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg werden auch bald ganz einfach online neue Waren ordern und von dem einfachen Bestellvorgang und der schnellen Lieferkette von Girando profitieren können. Der Gastro Großhandel plant zudem auch bald Bäckereien zu beliefern, sodass sie ebenfalls demnächst das zeitsparende Online-Konzept von Girando vollumfänglich nutzen werden können.

Glückliche Girando Kunden

Die Vorteile, die ein Wechsel vom Einkauf beim klassischen Großhandel zum Angebot vom Discountgroßhandel Girando mit sich bringen, liegen dabei klar auf der Hand. Die schlanken und dynamischen Strukturen von Girando ermöglichen beispielsweise eine extrem schnelle Bearbeitung der Bestellungen. Zur Neige gehende Waren oder Zutaten können zeitnah und ganz einfach online bestellt werden.

Flexible Belieferungsoptionen ermöglichen außerdem eine optimale Abstimmung mit dem Betriebsablauf, was gerade im stressigen und volatilen Gastronomie-Alltag von großer Wichtigkeit ist. Dank des hohen Warenumsatzes, kann der aufstrebende Gastro Großhandel seinem wachsenden Kundenstamm zudem günstige und faire Preise anbieten und ab einem Bestellwert von 500 Euro deutschlandweit sogar kostenlos versenden.

Der wohl größte Vorteil für den Kunden jedoch ist vermutlich der einfache und intuitive Bestellvorgang über den Online-Shop von Girando. Notwendige Waren können ganz einfach und natürlich 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche geordert werden – etwas, was der klassische statische Großhandel so nicht leisten kann. Preisvergleiche gehören der Vergangenheit an, Girando ist immer günstig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Girando GmbH

Herr Dennis Berberich

Pleidelsheimer Str. 27-29

74321 Bietigheim-Bissingen

Deutschland

fon ..: +49 (0)7142-972723

web ..: https://www.girando.de/

email : dennis.berberich@girando.de

Die Girando GmbH ist der erste Gastronomie Großhändler, der über einen interaktiven Onlineshop verfügt. Die Kunden können hier rund um die Uhr bestellen und erhalten ihre Waren schnell, frisch und vor allem zum Discountpreis. Aktuell verfügt Girando über 2.000 aktive Kunden, und baut seinen Kundenstamm stetig weiter aus. Das junge Unternehmen hat erst kürzlich eine weitere Sparte gegründet, den Girando Dairy Broker, mit dem Schwerpunkt auf Butter, Milchpulver und Blockkäse. Hier geht es um den Verkauf kompletter LKW- oder Container Ladungen an Hersteller, Weiterverarbeiter und Produzenten von Milchprodukten.

