euroLighting auf der light+building 2020 in Halle 8, C79

Individuelle Beleuchtungslösungen, smarte Lichtsysteme, Sonnenlichtspektrum

Nagold, Januar 2020 – Auf der light+building 2020 (8.-13. März, Frankfurt a. M.) präsentiert der LED-Spezialist euroLighting nicht nur seine neuesten LED-Produkte unter anderem mit Sonnenlichtspektrum, sondern auch komplette Design-In-Lösungen – von individuellen LED-Modulen bis hin zu kundenspezifischen Leuchten und kompletten smarten Beleuchtungsprojekten. Für die Konzipierung der passenden Lösung, abgestimmt auf die eigenen spezifischen Anforderungen, bietet euroLighting umfassende Unterstützung.

LEDs & COBs:

Die LEDs und COB-LEDs (Chip-on-Board) der Daylight-Serie und Original-White-Serie liefern ein Premium-Sonnenlichtspektrum sowie eine Farbwiedergabe (CRI) von 98. Erhältlich sind diese in verschiedenen Größen und Ausführungen als SMD-LEDs mit 0,2 bis 0,5W sowie COB-LEDs von 3 bis 200W. Mit den Dim-to-Warm-COBs bietet euroLighting dimmbare LEDs in diversen Ausführungen von 6 bis 12W mit einer Farbwiedergabe (CRI) von bis zu 97. Für den universellen Einsatz in der Beleuchtung für das Pflanzenwachstum (Horticulture Lighting) stehen neue breitbandige LEDs und COBs inklusive optionalem UV-Anteil zur Verfügung.

LED-Module:

Das Programm umfasst D-COB-Module mit treiberloser Technik für den AC- und DC-Betrieb von 5 bis 20W mit CRI 90 sowie Dim-to-Warm-Module von 4 bis 12W mit einer hohen Farbwiedergabe (CRI) bis zu 95, die sich bequem mit einem LED-Dimmer dynamisch in Lichtstrom und Farbtemperatur dimmen lassen. Kundenspezifische Module komplettieren das Portfolio.

Einsatzfertige LED-Leuchtmittel und -Leuchten:

Zu den einsatzfertigen LED-Produkten zählen die LED-Retrofit-Leuchtmittel mit hochwertigem sonnenlichtähnlichen Vollspektrum (CRI > 97) als Glasbirne mit E27-Fassung, mit E14-, GU10- und MR16-Fassung sowie als T8-Röhre. Diese lassen sich teilweise per 3-Stufen-Dimmung über den Lichtschalter dimmen, ohne dass ein Umbau auf LED-Dimmer erforderlich ist. Auch kundenspezifische LED-Leuchten und Beleuchtungslösungen sind konzipierbar, unter anderem mit hochwertigem Vollspektrum, für das Pflanzenwachstum, für Human Centric Lighting (HCL) und andere Kundenapplikationen.

Für die Außen- und Straßenbeleuchtung bietet euroLighting eine neue Generation an LED-Retrofit-Leuchtmitteln, die einen Eins-zu-Eins-Ersatz für NAV- oder HQL-Lampen darstellen. Die neuen Modelle verfügen über eine integrierte Halbnachtschaltung oder sind mit einstellbaren Leistungen zwischen 20, 25, 30 und 35W erhältlich, um Lichtleistung und Stromverbrauch zu reduzieren.

Light as a Service:

Wie sich Beleuchtung mithilfe einer smarten Plattform intelligent einsetzen lässt – ob in der Gemeinde, der Industrie, am Arbeitsplatz oder im Shop – stellt euroLighting auf der Messe anhand eines Beispiels für die Smart City (CitySys®) vor. Hier lässt sich das vorhandene öffentliche Straßenbeleuchtungsnetz nutzen, um die Infrastruktur für eine intelligente Stadt aufzubauen.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Die LED-Module in treiberloser AC-Technik eignen sich zum Einbau in Lampen jeglicher Art und benötigen keine konventionelle Stromversorgung mehr. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt. Einschraubmodule als Ersatz für HQL- und NAV-Lampen in Leuchtenköpfen, zylindrische Bauformen sowie T8-LED-Röhren und LED-Flächenleuchten komplettieren das Programm.

