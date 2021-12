Eurocom Worldwide meldet das bisher erfolgreichste Jahr und erweitert sein Netzwerk um GoodWorks in der Türkei

München, 14. Dezember 2021 – Das globale PR-Netzwerk Eurocom Worldwide verzeichnet im Jahr 2021 einen Zuwachs von 30 Prozent an Kundenprojekten im Vergleich zum Vorjahr und meldet somit die beste Geschäftsperiode seit seiner Gründung im Jahr 2002. Weiterhin haben sich 2021 sechs neue Mitgliedsagenturen dem Netzwerk angeschlossen, zuletzt die türkische Agentur GoodWorks aus Istanbul.

Gründe für das starke Wachstum sind zum einen, dass zahlreiche B2B- und Technologieunternehmen, deren Beratung zu den Kernkompetenzen von Eurocom Worldwide gehört, während der COVID-19-Pandemie mit ihren Produkten und Dienstleistungen reüssieren konnten. Andere haben ihre Investitionen in Kommunikationsaktivitäten erhöht, gerade um einen etwaigen Geschäftsrückgang während der Pandemie durch erweiterte mediale Präsenz zu überwinden.

Die große Nachfrage von Unternehmen nach PR-Unterstützung hat nicht nur den Austausch zwischen den Eurocom-Mitgliedsagenturen gestärkt, sondern auch den Wissensaustausch erhöht, wovon wiederum alle Eurocom-Kunden profitieren. Dieser Erfolg macht das globale Agenturnetzwerk für potenzielle Klienten, aber auch für potenzielle Mitglieder immer attraktiver: So begrüßt Eurocom Worldwide im Jahr 2021 sechs neue Mitgliedsagenturen in Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Spanien, Ungarn, Israel, der Türkei und Singapur.

„Wir sind überwältigt von der hohen Zahl von PR-Anfragen, die wir als globales Netzwerk im letzten Jahr erhalten haben, und dem damit verbundenen Interesse von Kommunikationsagenturen aus der ganzen Welt, sich Eurocom Worldwide anzuschließen“, sagt Isabel Radwan, Network Director von Eurocom Worldwide.

Als neuestes Mitglied begrüßt Eurocom die türkische PR- und Marketing-Agentur GoodWorks, die ihren Firmensitz in Istanbul hat. Die Agentur wurde 2015 gegründet, beschäftigt 30 Mitarbeiter und bietet neben Digital- und Markenkommunikation auch Eventmanagement, CSR-Beratung sowie Sponsoring-Management an.

„Ich freue mich über ein so erfolgreiches Jahr für Eurocom Worldwide, für alle Mitglieder, aber auch für all jene Unternehmen, die von unserer langjährigen Expertise und Kenntnissen in den einzelnen Märkten profitieren. Der immer engere Austausch innerhalb des Netzwerks macht uns stärker und erlaubt uns, unsere Kräfte zu bündeln“, sagt Christoph Schwartz, stellvertretender Chairman von Eurocom Worldwide und Inhaber der deutschen Partneragentur Schwartz Public Relations in München. „Mit unserem neuen Partner GoodWorks in der der Türkei, aber auch allen unseren bestehenden und künftigen Agenturpartnern, stärken wir unsere Position im internationalen Wettbewerb.“

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

