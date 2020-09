EuGH bestätigt: Immobilienkredite widerrufen!

Existenzkrise in der Veranstaltungswirtschaft Einladung zur Pressekonferenz am 09.09.2020 um 09.00 Uhr AXICA Kongress- und Tagungszentrum Raum PLENUM Pariser Platz 3 10117 Berlin Existenzkrise in der Veranstaltungswirtschaft Großdemonstration um fünf nach 12 am 09.09.2020 in Berlin Die vergessene Branche steht in großen Teilen unmittelbar vor dem Kollaps. Der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands mit 130,0 Mrd. Euro Umsatz und 1,0 Mio. direkt Beschäftigten steht seit Beginn der COVID-19-Krise still. Faktisch ist den Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft die Arbeitsgrundlage...