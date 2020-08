EU-DSGVO-Sicherheit für SAP: So schützen Sie Daten

Start: 13.08.2020 11:00 Uhr

End: 13.08.2020 11:25 Uhr

Entry: free

get ticket



Vermeiden Sie Lücken beim Datenschutz

Können Sie alle personenbezogenen Daten zu Kunden, Lieferanten, Aufträgen, Bestellungen in Ihren SAP-Systemen sofort finden, auf Verlangen bereitstellen und löschen? Und was ist mit den transaktionsbegleitenden, unstrukturierten Dokumenten, die dazugehören? In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Doxis4 WebDAV Connector for ILM SAP-Daten und -Dokumente revisionssicher und EU-DSGVO-konform archivieren. Sie erfahren, wie Sie all diese Informationen zentral verwalten, schützen und bei Bedarf nachweisbar übertragen und löschen. So vermeiden Sie Datenschutzverstöße und die damit verbundenen Sanktionen.

Dieses Webinar empfehlen wir besonders: Mitarbeitern & Fachbereichsleitern im Bereich Datenschutz & IT in Unternehmen, die SAP einsetzen.

Das lernen Sie in diesem Webinar

– Welche EU-DSGVO-Vorgaben für Ihre SAP-Daten- & Dokumente gelten

– Personenbezogene SAP-Daten vor Zugriff & Veränderung schützen

– Datenschutz für alle transaktionsbegleitende Dokumente sicherstellen

– Betroffene Informationen sofort finden, nachweisbar übertragen & löschen

– Gesetzliche Aufbewahrungsfristen & das Recht auf Löschen in Einklang bringen

Über die SER Group

SER ist der größte europäische Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform von SER. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. SER blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 550 Mitarbeitern vertreten.

Kontakt

SERgroup Holding International GmbH

Silvia Kunze-Kirschner

Joseph-Schumpeter-Allee 19

53227 Bonn

(0)40 27891-443

info@sergroup.com

https://www.sergroup.com