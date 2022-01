Es steht eine Haushaltsauflösung, Entrümpelung oder Wohnungsauflösung an?

Ihre Haushaltsauflösung & Entrümpelung bei Rümpel Spezialist

Unsere Spezialgebiete sind Haushaltsauflösungen, Wohnungsauflösungen und Entrümpelungen aller Art für Ihre privaten und/oder gewerblichen Räumlichkeiten.

Wir sind Ihr richtiger Ansprechpartner bei einer Haushaltsauflösung und Entrümpelung in Lünen oder umliegenden Städten bei jedem Anlass.

Jede Haushaltsauflösung oder Entrümpelung ist eine Aufgabe, die verantwortungsvolles Arbeiten von Profis verlangt. Wir sind der richtige Partner an Ihrer Seite, wenn sie einen kostengünstigen Auflöser brauchen der Ihnen nicht nur hilft, sondern auch diskret und zuverlässig ist zu einem Festpreis.

Auch eine Kellerentrümpelung oder Garagenentrümpelung kann für eine Privatperson eine schwierige und lästige Aufgabe sein. Wohlmöglich haben Sie überhaupt keine Zeit und Kraft um diese zu bewältigen. Wir von Rümpel Spezialist sind auf solche Angelegenheiten spezialisiert. Wir werden ihrem Anliegen auch in dieser Hinsicht nachkommen. Fachgerecht und kurzfristig. Lassen Sie uns Ihnen ein Angebot machen!

In Lünen & Umgebung sind wir für Sie tätig!

In privaten Wohnungen sammeln sich viele Gegenstände, die nicht oder nur sehr selten benutzt werden. Besonders im Dachgeschoss und in Kellerräumen häufen sich viele Gegenstände an.

Als professionelle Entrümpelungsfirma, kennen wir uns mit der schnellen und sorgfältigen Räumung von Wohnungen aus!

Als professionelle Entrümpler und Haushaltsauflöser aus Lünen haben wir natürlich die Möglichkeit mit unserer Fachkraft Ihre Entrümpelung oder Haushaltsauflösung fachgerecht zu erledigen.

Dabei achten wir auf kundengerechte Planung Ihrer Auflösung. Jede Entrümpelung oder Haushaltsauflösung hat Ihre eigenen Bedürfnisse. Wir gehen als professioneller Dienstleister aus Lünen diesen geschickt nach. Sie können auf das Original zählen.

Eine Firma mit langjähriger Erfahrung.

Vertrauen sie auf das Original – Rümpel Spezialist

Nach Ihrer Zustimmung werden wir Ihre Entrümpelung, Haushaltsauflösung oder Wohnungsauflösung an nur einem einzigen Tag durchführen. Dabei werden wir vorher geplante verwertbare Gegenstände aus der Wohnung erstmal rausnehmen um dann nur noch die zu entsorgenden Möbel oder Gegenstände zu entsorgen. Unsere Fachkraft wird diskret und unverzüglich Ihr Müll in die Mülldeponie abtransportieren. Am Ende des Tages rufen wir Sie an um Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihre Wohnungsauflösung, Entrümpelung oder Haushaltsauflösung besenrein hinterlassen haben und fertig sind. Sie machen dann mit uns die Wohnungsabnahme.



Pressekontaktdaten:

Rümpel Spezialist

Mühlenkolk 10

44534 Lünen

Ansprechpartner: Herr Cavus

Telefon: 0174 672 37 50

E-Mail: info@ruempel-spezialist.de