Es läuft bei NTT DATA Business Solutions: „Cool place to rock business!“

Bielefeld, 28. Oktober 2021 – NTT DATA Business Solutions, das global erfolgreiche SAP-Beratungshaus für den Mittelstand, lädt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum vierten Mal zu einem besonderen Firmenlauf ein. Eingebettet ist die Aktion in die größte deutsche Firmenlauf-Challenge „Firmen laufen weiter“ vom 1. bis 12. November 2021.

Sport hält gesund: „Cool place to rock business!“ lautet das Motto der Aktion von NTT DATA Business Solutions. Auf einer Strecke von 6 Kilometer Länge laufen oder walken die Mitarbeitenden allein oder in kleinen Gruppen mit Kolleginnen und Kollegen. Egal, ob schnell, langsam, Anfänger oder Profi, jung oder alt: alle sind willkommen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen an der Verlosung von 50 NTT-DATA-Laufshirts teil. In Deutschland beschäftigt NTT DATA Business Solutions rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weltweit stieg die Zahl sogar auf mehr als 11.700.

Der Firmenlauf von NTT DATA Business Solutions ist ein Teil der deutschlandweiten Challenge “ Firmen laufen weiter„. Diese Aktion hat bereits vergangenen Jahr das Zugehörigkeits- und Wir-Gefühl in Unternehmen gefördert. Laura Lipponen, Fachverantwortliche für den Bereich Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz bei NTT DATA Business Solutions: „In Zeiten von Kontaktbeschränkungen treten Mitarbeitende gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen beim Firmenlauf an, motivieren sich gegenseitig und feiern sportliche Erfolge. So bleiben wir mobil und fit, ganz real und digital!“

Bereits im März 2020 nahmen knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NTT DATA Business Solutions (damals noch itelligence) beim ersten deutschlandweiten Firmenlauf teil und erreichten den zweiten Platz, hinter der Gruppe von Vodafone. Anlässlich des Namenswechsels in NTT DATA Business Solutions im April 2021 haben 200 Läuferinnen und Läufer unter dem Motto „We run to transform“ gejoggt. Auch beim „Love is Love“-Run für Akzeptanz, Respekt und Wertschätzung im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Juni „Flagge“ gezeigt.

Dieter Schoon, Executive Vice President Global People, NTT DATA Business Solutions: „Das Wohlergehen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns nicht nur in Zeiten von Corona überaus wichtig. Mit dem Motto „Cool place to rock business!“, das wir in Zukunft noch weiter ausrollen, zeigen wir schon jetzt, NTT DATA Business Solutions ist einer der spannendsten Arbeitgeber der Branche.“

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 11.000 Menschen in 30 Ländern.

