Robert Betz kehrt mit seinen Seminaren nach Corona-bedingter Pause ins Dolce by Wyndham Bad Nauheim zurück

Bad Nauheim (hds).- Erst seit wenigen Wochen hat das Dolce by Wyndham Bad Nauheim wieder geöffnet. Das Hotel musste – wie zahlreiche andere auch – aufgrund der Pandemie fast drei Monate schließen. Inzwischen kehren viele Stammgäste mit ihren Veranstaltungen in die Wetterau zurück, auch dank umfangreicher Hygiene-Maßnahmen seitens des Hotels. Robert Betz ist mit seinem Seminar “Die Transformationswoche” ebenfalls erneut vor Ort. Seit 2012 ist der Diplom-Psychologe, Seminaranbieter, Coach und Buchautor mit seinen Gruppen regelmäßig zu Gast im Dolce. “Es ist für mich wie nach Hause kommen: Ich kenne einzelne Mitglieder des Personals seit Jahren, bin mit ihnen per du. Beide Seiten freuen sich, wenn wir wieder kommen”, so Betz.

Über 50-Live-Veranstaltungen führt der gebürtige Rheinländer alljährlich im deutschsprachigen Raum durch – sowohl öffentlich als auch auf Kongressen und auf Einladung von Organisationen. Er entwickelte seinen eigenen Therapieansatz und bildet auf dieser Basis seit 2002 Seminarleiter aus. Kern seiner Arbeit ist der Wandel: Er und sein Team helfen Menschen dabei, Leidenszustände jeglicher Art zu verwandeln, festgefahrene Emotionen zu lösen und somit ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Für die Unterstützung dieses Transformationsprozesses ist das Hotel mit seiner Lage direkt am Kurpark geradezu prädestiniert: “Die Umgebung hat Urlaubscharakter. Darauf sind meine Seminare ausgelegt. Von A bis Z muss alles stimmig sein. Das betrifft das Personal, das Haus, das Essen, die Zimmer und das komplette Ambiente, erholsam und mitten im Grünen.”

Transformation – für Veranstaltungen und Teilnehmer

Die Auswirkungen des Coronavirus haben auch seine 2012 gegründete Robert Betz Transformations GmbH getroffen. Nach einem erfolgreichen Jahr 2019 sei dieser Einbruch ganz plötzlich gekommen, monatelang seien keine Präsenz-Seminare möglich gewesen. Zwar bieten der 66-Jährige und seine ausgebildeten Therapeuten auch Online-Seminare an, doch diese könnten Face-to-Face-Veranstaltungen grundsätzlich nicht ersetzen. “Hier geht es um den persönlichen Kontakt über den Zeitraum von einer Woche mit Einzelsitzungen, einer Abfolge von Meditationen und Kurzvorträgen. Deshalb war ich skeptisch, ob das unter den aktuellen Bedingungen auch klappt, aber mit Mundschutz, Abstand und viel Selbstdisziplin ist es möglich – wenn auch mit einer reduzierten Teilnehmerzahl”, erklärt Betz.

Sich ausbreiten und die nötige Distanz wahren – das können Gäste im Dolce Bad Nauheim besonders gut. Schließlich verfügt das Hotel über 2.700 Quadratmeter Tagungsfläche indoor, ergänzt um zahlreiche Outdoor-Locations wie Terrassen, Arkaden, Grün- und Parkflächen mit weiteren 39.000 Quadratmetern. Außerdem wurde ein umfassendes Hygiene-Konzept implementiert, basierend auf Vorgaben der Bundes- und Landesverordnungen sowie Leitlinien von Verbänden und Organisationen der Branche. Diese sogenannte neue Normalität lässt sich laut Robert Betz jedoch ohne Probleme in die Seminarabläufe integrieren: “Mit dem Hygiene-Konzept im Dolce können wir gut leben. Meine Assistenten und Mitarbeiter achten zusätzlich darauf, dass sich jeder daran hält. Das funktioniert wunderbar.” Einer Geburt in ein neues Leben – entsprechend dem Untertitel seiner aktuellen Seminare – steht somit nichts mehr im Wege!

www.dolcebadnauheim.com

www.facebook.com/HotelDolceBadNauheim

www.robert-betz.com

Robert Betz wurde am 23. September 1953 in Troisdorf bei Köln geboren. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann und erlangte am Abendgymnasium in Bonn die Hochschulreife. Von 1976 bis 1982 studierte er in Hamburg Psychologie und Sozialpädagogik. Anschließend arbeitete er in einer PR- und Werbeagentur und war schließlich in einem amerikanischen Industrieunternehmen tätig. Mit 42 Jahren steigt er aus und gibt seinem Leben eine radikale Wende. Basierend auf der Reinkarnationstherapie nach Thorwald Dethlefsen, mit der er sich seit 1996 beschäftigte, entwickelte Robert Betz kurz darauf einen eigenen therapeutischen Ansatz unter der Bezeichnung “Die Transformations-Therapie nach Robert Betz®”, die auf einer christlich-spirituellen Ausrichtung beruht. Inzwischen hält er Vorträge und Seminare über die zentralen Fragen und Themen des menschlichen Lebens vor insgesamt über 250.000 Zuhörern, schult Coaches in seiner Therapierichtung, veröffentlichte bisher zehn Bücher, darunter auch fünf Bestseller der Spiegel-Liste, und gründete eine eigene Firma sowie seinen eigenen Verlag.

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive “Dinner on Stage” und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren zählte Bad Nauheim nach einer Focus-Studie zu den Top-Kurorten Deutschlands 2019! Für Elvis-Fans: Der King of Rock ‘n’ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis.

