Erstklassige Kosmetik-, Fitness- und Wellnessanwendungen bietet das Kosmetikstudio Corpovitalis in München

Ob Permanent Make Up, Gesichtsbehandlung, Anti Aging, wohltuende Massagen oder EMS-Training: das Kosmetikstudio Corpovitalis wartet mit einem ganzheitlichen Angebot für Körper, Geist und Seele.

Wohltuendes für Wohlbefinden und Gesundheit bietet Corpovitalis | Beauty, Body & Soul mitten in Münchens Altstadt. Das Kosmetikstudio besticht durch sein ganzheitliches Angebot für Körper, Geist und Seele. Wer sich und seiner Gesundheit etwas Gutes tun möchte, ist hier genau an der richtigen Adresse. Bei Corpovitalis findet sich alles unter einem Dach: erstklassige Kosmetikbehandlungen, entspannende Massagen und ein innovatives EMS-Trainingscenter. In stilvoller Atmosphäre führt das freundliche, kompetente Team um Inhaber Jürgen Rothenaicher professionelle Behandlungen durch. Diese reichen von individuellem Permanent Make Up über kosmetische Gesichts- und vielseitige Anti-Aging-Behandlungen bis hin zu wohltuenden Massagen für jeden Bedarf sowie Maniküre, Fußpflege und Waxing. Für die körperliche Fitness bietet das Münchener Kosmetikstudio EMS-Training an, das nach einer umfassenden Analyse des körperlichen Ist-Zustands für jeden Einzelnen und jede Einzelne maßgeschneidert wird. Somit ist eine maximale Effektivität für Gewichtsreduktion, Schwangerschaftsrückbildung, spezielles Gesundheits- und Rückentraining oder Beckenbodentraining garantiert. Das wirkungsvolle EMS-Training eignet sich sowohl für Männer als auch für Frauen und verspricht in ca. 20 Minuten pro Woche hervorragende Ergebnisse. Ob Kosmetik-, Wellness- oder Fitnessbehandlung: die Kunden von Corpovitalis | Beauty, Body & Soul befinden sich immer in den besten Händen, denn jeder der Bereiche wird jeweils von einem qualifizierten Spezialisten betreut. Als LGTBQ-freundliches Unternehmen ist bei Corpovitalis jeder herzlich willkommen und kann sich ausgiebig wohlfühlen und entspannen. Ein Termin lässt sich schnell und bequem über das Buchungsformular vereinbaren.

Corpovitalis | Beauty, Body & Soul

Corpovitalis | Beauty, Body & Soul

Herr Jürgen Rothenaicher

Tal 39

80331 München

Deutschland

fon ..: 089/21966556

web ..: http://www.corpovitalis.de

email : info@corpovitalis.de

