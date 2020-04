Erstes staatlich geprüftes Pfandkredithaus mit TÜV Zertifizierung

Dierdorf (ots) – Ein Autopfandkredit mit Zertifizierung durch den TÜV – das bietet derzeit deutschlandweit ausschließlich das Kfz-Pfandkredithaus Wittlich. Insbesondere in Zeiten von Corona sind kurze Wege und eine unkomplizierte und unbürokratische Hilfe bei der Kreditvergabe gefragt.

Das Familienunternehmen unterstreicht mit der TÜV Zertifizierung die Seriosität der Branche und positioniert sich als faire und vor allem einfache Alternative zur Kreditvergabe durch die Banken.

Das Kfz-Pfandkredithaus Wittlich ist zudem Mitglied der IHK Koblenz und beleiht deutschlandweit Pfandobjekte mit Motor, wozu neben PKW auch Motorräder, Boote, Baumaschinen, LKW etc. gehören. Das Unternehmen existiert seit 1995 und befindet sich als Familienbetrieb in der zweiten Generation.

Für Unternehmen und Privatpersonen

Das Kfz-Pfandkredithaus Wittlich richtet sich mit seinem Angebot sowohl an Unternehmen wie an Privatpersonen. Das Ziel ist das direkte Schaffen von Liquidität, indem Kredite innerhalb von rund 30 Minuten vergeben werden und das Geld umgehend ausgezahlt wird. Als Sicherheit genügt beim Kfz-Pfandgewerbe einzig und allein das Hinterlegen eines Fahrzeugs nebst der entsprechenden Papiere. Im Gegenzug fließt umgehend Geld, das zu einem vorher vereinbarten fairen Zinssatz innerhalb einer Frist von drei Monaten zurückgezahlt werden kann. Eine Verlängerung der Kreditlaufzeiten ist in den meisten Fällen problemlos möglich.

Für Unternehmen bietet das Kfz-Pfandkredithaus Wittlich eine schnelle Möglichkeit, um die in der Corona-Krise weiterlaufenden Kredite und laufenden Kosten zu bedienen. Ein Kfz-Pfandkredit dient in den meisten Fällen der Überbrückung und hat schon eine Reihe von Unternehmen vor der Insolvenz gerettet.

Kfz-Pfandkredit: TÜV-geprüfte Sicherheit

Ein Kfz-Pfandkredit durch das Kfz-Pfandkredithaus Wittlich sorgt für Sicherheit in unsicheren Zeiten von Corona. Das Unternehmen ist Teil des Zentralverbands des Deutschen Pfandkreditgewerbes e.V., der schon 1950 ins Leben gerufen wurde. Aktuell existieren 250 Mitgliederbetriebe und das Gesamtvolumen an ausgezahlten Krediten bewegt sich im Bereich von mehr als 600 Millionen Euro jährlich. Bei einem Pfandkredit handelt es sich um eine sehr gebräuchliche und traditionelle Weise des Geldleihens und manche Unternehmen blicken auf eine Tradition von mehreren Jahrhunderten zurück. Allein von Seiten des Gesetzgebers sind die Vorgaben bereits streng: wer als Pfandleiher auftritt, muss eine Zulassung besitzen, amtliche Führungszeugnisse präsentieren und zudem Versicherungsnachweise erbringen. Im Fall unseres Kfz-Pfandkredithauses Wittlich kommt auch noch die unabhängige Prüfung durch den TÜV und die Verleihung des entsprechenden Siegels hinzu – und das als erstem staatlich geprüftem Pfandkredithaus Deutschlands mit TÜV Zertifizierung.

Kfz-Pfandkredit versus Darlehen

Ein Kfz-Pfandkredit bietet gegenüber einem Darlehen einer Bank eine Reihe an Vorteilen. In erster Linie geht die Geldvergabe schneller. Als Sicherheit genügt das Vorhandensein eines Fahrzeugs: Bilanzen, Bonität und all die anderen Informationen sind nicht erforderlich und es werden auch keinerlei diesbezügliche Fragen gestellt. Ebenfalls ist die Verwendung des Geldes nicht zweckgebunden.

Die Konditionen stehen bereits im Vorfeld fest – sowohl hinsichtlich der Zinsen als auch der weiteren Kosten, die beispielsweise durch das sichere Einlagern des Fahrzeugs entstehen. Wer direkt vergleicht, findet bei einem Kfz-Pfandkredit vor allem bei kürzeren Laufzeiten oftmals bessere Konditionen als bei seiner Hausbank und profitiert zudem von der schnellen Abwicklung. Diese Schnelligkeit lässt sich noch steigern, indem im Vorfeld viele Punkte online geklärt werden. Anhand einer genauen und ehrlichen Beschreibung des Fahrzeugs inklusive Baujahr und Zustand lässt sich beispielsweise die Höhe der zu erwartenden Kreditsumme im Online Pfandrechner des Unternehmens ziemlich genau festlegen.

Achtung: kein “Sale & Rent back”

Wir nehmen ausdrücklich Abstand von “Sale & Rent back”- Verträgen. Diese ermöglichen zwar zunächst eine Weiterfahrt, gelten jedoch nach den Urteilen verschiedener Gerichte als unzulässig.

Pressekontakt:

Christoph Wittlich

Inhaber

0 26 89 / 92 70 10

mail@kfz-pfandkredithaus.de https://www.kfz-pfandkredithaus.de/

