Erstes datenzentriertes Software-Framework mit Zertifizierung für die funktionale Sicherheit

RTI beschleunigt Innovationen bei autonomen und elektrischen Fahrzeugen

Sunnyvale (USA)/München, November 2021 – Real-Time Innovations (RTI) hat auf dem RTI Automotive Forum bekannt gegeben, dass grundlegende Komponenten von RTI Connext Drive jetzt nach ISO 26262 ASIL D zertifiziert sind – einem der strengsten Automotive Safety Integrity Levels (ASIL) für Straßenfahrzeuge. Connext Drive hat sich mittlerweile als zugrundeliegendes Software-Framework für verschiedene Serienfahrzeugmodelle auf der Straße bewährt und in den letzten drei Jahren zu einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 64% geführt. Die ASIL D-Zertifizierung bietet OEMs noch mehr Sicherheit für die Eignung von Connext Drive für sicherheitskritische Anwendungen, einschließlich autonomen Fahrens und fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS).

Softwaredefinierte Fähigkeiten stellen ein grundlegendes Unterscheidungsmerkmal bei autonomen und elektrischen Fahrzeugen dar. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen OEMs fortlaufend Innovationen bringen und auf eine agile Softwareentwicklung achten. Dies kann jedoch durch den explodierenden Umfang und die Komplexität der Automobilsoftware behindert werden. Der Bedarf an Sicherheitsgarantien verschärft diese Herausforderung zusätzlich.

Connext Drive beschleunigt Innovationen, indem es OEMs ermöglicht ihre Autonomieanwendungen schnell und kostensparend weiterzuentwickeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrisch/elektronischen (E/E)-Architekturansätzen, die für statische Fahrzeugsoftware entwickelt wurden, verwendet Connext Drive ein agiles datenzentriertes Integrationsparadigma. Dieses erlaubt es Architekten, die Systemsoftware in feinabgestimmte und lose gekoppelte „Microservices“ zu zerlegen. Solche Dienste erfordern lediglich eine Kenntnis der Datentypen, die sie austauschen, jedoch nicht die der Implementierung oder Präsenz anderer Dienste. So können Entwickler Services hinzufügen und aktualisieren, um neue Funktionen einzuführen, ohne andere Softwarekomponenten zu ändern oder rezertifizieren zu müssen. Connext Drive ist das erste datenzentrierte Software-Framework, das nach ASIL D zertifiziert ist.

Connext Drive ist Teil eines umfangreichen Automotive-Ökosystems und mit dem Data Distribution Service (DDS)™-Standard konform. Es ist in die Mehrheit der Automotive-Betriebssysteme, -Technologien und -Plattformen integriert – einschließlich AUTOSAR und ROS 2 – und bietet Architekten und Systemingenieuren maximale Flexibilität bei der Entwicklung ihrer Full-Stack-Lösung. Ab sofort unterstützt Connext Drive zudem QNX® OS for Safety nach ISO 26262 ASIL D, das branchenführende sichere RTOS, das einen zuverlässigen und risikoarmen Weg für sichere, serientaugliche Fahrzeuge bietet.

Weitere Informationen zu Connext Drive und eine vollständige Liste der neuen Funktionen finden Sie unter: www.rti.com/drive

Die Registrierung für die CES 2022 ist ab sofort möglich. Sichern Sie sich ein Meeting mit einem Automobilexperten von RTI hier: https://www.rti.com/company/events/ces-2022

Real-Time Innovations (RTI) ist der größte Software-Framework-Anbieter für autonome Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTI“s oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 1.700 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

