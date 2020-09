Erstes Beistellbett mit GS Zeichen nach DIN EN 1130:2020

Beistellbett tiSsi® als Einziges mit GS Zeichen

Mit Sophie kommt zwar nicht das erste Beistellbett auf den Markt, allerdings das derzeit wohl Fortschrittlichste!

Mit einer Liegefläche von 90cm x 40cm bietet das Bett eine optimale Liegefläche für Neugeborene und Kleinkinder

Sophie besticht durch ein integriertes Verschlussgitter welches als erstes und vermutlich einziges aktuell auf dem Markt mit dem GS (geprüfte Sicherheit) nach neuester Norm (DIN EN 1130:2020) ausgezeichnet ist.

Nach 2 Jahren Entwicklung, 2 neuer Patente und intensiver Arbeit zusammen mit dem Prüfinstitut ist es DawOst / tissi ® gelungen die neue stark verschärfte Norm zu erfüllen.

Damit haben sie nun eines der wohl sichersten Beistellbetten auf den Markt gebracht die aktuell zu erwerben sind.

Mit Stolz auf sein gesamtes Team, verkündete Geschäftsführer Matthias Oster, dass nun alle Möbel im Sortiment ein GS Zeichen besitzen bzw. in den kommenden Wochen erhalten werden.

Produktsicherheit und Qualität seien schon immer die wichtigsten Kriterien bei der Entwicklung der tiSsi Kindermöbel Serie gewesen, so der Geschäftsführer,

tiSsi® – Kindermöbel für eine schöne Kindheit

“Qualität statt Quantität” unter diesem Leitmotiv arbeitet unser Familienunternehmen nun bereits schon erfolgreich in der 7. Generation.

Seit jeher schenken Menschen uns Vertrauen in Marke und Produkt:

Wir legen Wert auf Produkte – mit viel Gespür für die Wünsche der kleinen und großen Kunden, auf sorgsamen Einsatz hochwertiger, umweltfreundlicher Materialien sowie auf kontrollierte Qualität. Für die Sicherheit unserer Kinder !

Der langen Tradition von Qualität und Sicherheit wollen wir auch in Zukunft treu bleiben:

Unsere Produkte sollen langlebig, widerstandsfähig und pflegeleicht sein und dabei gut aussehen. All dies berücksichtigen wir in der Auswahl unserer Produkte und heraus kommen Lieblingsstücke für ihre Lieblinge daheim.

Uns ist es wichtig, dass wir uns von den Massenanbietern absetzen.

Aus diesem Grund finden Sie bei uns auch nur ausgewählte und persönlich getestete und exklusive Kinderartikel.

Bei uns werden Sie in Zukunft alles an Kindermöbeln finden, was Sie für Ihren Nachwuchs benötigen.

Wir freuen uns jetzt schon, Sie zu unseren Kunden zählen zu dürfen.

Tauchen Sie nun einfach ein in die Welt der tiSsi® Kindermöbel und entdecken Sie ihr neues Lieblingsmöbel!

Ihr Team von tiSsi.de

