Erster deutscher Urlaubsort stellt Flavura Maskomat auf

Zingst sorgt vor: Flavura Masken Automat an der Seebrücke im Ostseeheilbad Zingst

Ostseeheilbad Zingst / Berlin, im Mai 2020 – Das Ostseeheilbad Zingst stellt sich der aktuellen Corona-Lage und errichtet als erster deutscher Urlaubsort für seine Gäste den neuen Flavura “Maskomat” in Zingst am Hauptübergang zur Seebrücke. Der Selbstbedienungs-Automat am Hauptrettungsturm ermöglicht die Ausgabe von einzelnen Einweg-Mund-Nasen-Masken*. Mit dieser Service-Innovation können alle Gäste und Urlauber, die einen Mund-Nasen-Schutz benötigen, den schnellen und unkomplizierten Maskenkauf tätigen. Gestiftet wird der Flavura Maskomat vom Hotel Stone in Zingst.

“Urlaubsgäste reagieren in Heilbädern sensibler, als in anderen Orten. Mit dem Maskomat von Flavura möchten wir dazu beitragen, die Einhaltung der aktuellen Hygienestandards und Vorsichtsmaßnahmen in unserem Urlaubsort zu unterstützen. Dieser Service richtet sich insbesondere an unsere Gäste, die keinen Mund-Nasen-Schutz dabei haben”, so Matthias Brath, Geschäftsführer Kur- und Tourismus GmbH.

“Hoteliers, Gastronomen und viele weitere Mitstreiter hier im Ostseeheilbad Zingst geben ihr Bestes, um die Herausforderungen der gegenwärtigen Lage zu meistern, so dass der lang ersehnte Urlaub für unsere Gäste trotz alledem eine schöne und unvergessliche Zeit wird. Den Flavura Maskomat in seiner schlichten, unaufdringlichen und kompakten Bauweise sehe ich als Service-Baustein, der einen kleinen Teil dazu beitragen kann”, erklärt Florian Schmidt, Inhaber des Hotel Stone in Zingst.

“Mit unserem neu entwickelten Flavura Maskomat, einem Masken Automaten, unterstützen wir Hygiene-Konzepte sowie die Einhaltung von Hygienevorschriften und -schutzmaßnahmen in Urlaubsorten und Städten, um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus oder anderen Viren und Bakterien zu vermeiden”, erklärt Kristian Klatt, Geschäftsführer von Flavura.

* Kein Medizin-Produkt und keine persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Weitere Informationen:

www.zingst.de

www.facebook.com/zingst

www.hotel-stone.de

www.flavura.de

www.maskomat.de

Über die Flavura GmbH:

Flavura: Guter Geschmack für natürlichen Genuss!

Flavura aus Berlin ( www.flavura.de) ist der spezialisierte Automatenaufsteller, Automatenservice, Automatenvertrieb, Fachhändler und Großhändler von hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending Automaten. Zum Sortiment der Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– Maskomat: Masken Automaten by Flavura: Atemschutzmasken Automaten, Gesichtsmasken Automaten, Mundschutzmasken Automaten und Schutzmasken Automaten

Automatenaufsteller, Automatenservice, autorisierter Fachhändler und Großhandel

Zum Sortiment von Flavura gehören Kaffeeautomaten und Vending Automaten folgender Automatenhersteller und Marken:

– Flavura Kaffee und Vending

– Necta Kaffeeautomaten und Vending Automaten der Evoca Group

– Sielaff Kaffeeautomaten und Vending Automaten

– Waterlogic Wasserspender & Wasserautomaten

Für Indoor-und Outdoorbereiche mit technischem Service!

Die Flavura Kaffeerösterei ist Produzent und Vertrieb der Kaffeemarke Flavura Kaffee. Flavura bietet Gewerbekunden und Handelsmarken, Firmen, Hotels, Bäckereien, Gastronomiebetrieben & Restaurants den Flavura Kaffee als Kaffee Label und Kaffeemarke zur Nutzung als Private Label und White Label für Kaffee für eigene Kaffeemarken für Kaffeeautomaten und Kaffeevollautomaten im gewerblichen Bereich an. Drinks, Food und Snacks für Vending Automaten runden das Angebot von Flavura ab.

Zu den Kunden von Flavura zählen Autohäuser & Tankstellen, Banken und Versicherungen, Bäckereien, Gastronomiebetriebe & Restaurants, Hotels und Hotelketten, Kantinen und Mensen, Caterer und Catering Dienstleister, Eventveranstalter, Festivals und Veranstaltungen, Fitnessstudios, EMS Training Studios, Kampfsportschulen & Sportzentren, Schwimmbad-, Schwimmhallen und Freibad-Betreiber, Thermen und Thermalbäder, Ferienparks und Freizeitparks, Campingplatz, Golfplatz, Spa & Wellness Einrichtungen, Saunen, Schulen, Kindergarten und Kitas, Krankenhäuser und Kliniken, Altenheime, Pflegeheime, Seniorenheime & Seniorenresidenzen, Kinos & Theater, Immobilienunternehmen, Medien-& Verlagshäuser, Unternehmen der Telekommunikationsbranche, Agenturen, Büros & Firmen, Discounter & Handelsmarken, Wiederverkäufer sowie der B2C-Handel.

Weitere Informationen:

https://www.flavura.de

https://www.maskomat.de

https://www.flavura.de/shop/

Firmenkontakt

Flavura GmbH

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 65 96 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

dialog@flavura.de

http://www.flavura.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

presse@pr4you.de

http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.