Erste Investoren gehen mit Blockchain Office

Blockchain Office wurden die ersten 250.000EUR zur Verfügung gestellt.

Mit starken und holistisch ausgerichteten Investoren startet Blockchain Office die erste nachhaltige und dynamische Digitalstrategie als hybride Open Source Community. Basierend auf einer holistisch optimierten und extrem energieeffizienten Blockchain-Technologie garantiert Blockchain Office, als eine in flachen Hierarchien ausgerichtete Community, die eigene Datenintegrität und den sicheren Kommunikationsfluss. Im eigenen Labor werden neue Prozesse dynamisch entwickelt und zyklisch und nachhaltig optimiert.

Die Erfahrung zeigt, dass geschlossene Systeme meist Einbruchstellen beinhalten die auch von außen genutzt werden können. Um dies zu verhindern, nutzt Blockchain Office hier sein einzigartiges osmotisches Prinzip. Dabei reagiert die Blockchain Office Community auf die Open Source Community hybride und natürlich.

Die dauerhafte Kontrolle und der permanente hybride Wissensaustausch zwischen Blockchain Office und der Open Source Community garantiert, dass nur soviel Informationen von außen in Blockchain Office gelangen, wie sie als nachhaltig, innovativ und sicher bewertet werden. Die Risiken der Einbruchs- und Schwachstellen herkömmlicher Systeme werden dabei minimiert und einer großen Anzahl von Mitgliedern der Open Source Community preisgegeben. Die Blockchain Office Strukturen werden dabei offen und dauerhaft gegen geprüft. Die äußere Community agiert als Kontrolleurin des eigenen Codes und lernt automatisch mit.

Blockchain Office nutzt diese Wissensnetzwerke und vernetzt vorhandenes Wissen innovativ miteinander. Das garantiert einen zukunftssicheren und stressresistenten Informationsaustausch an dem alle Communitys gleichsam wachsen und zukünftig zu einem Super-Cluster verschmelzen dürften.

The Blockchain Office source-code:

break all walls

open your mind

interpret the data

dynamic transcendence

tier development

The Blockchain Office methods:

osmotic approaches

cyclic, dynamic and holistic modes of action

nature-based controlled knowledge flow

hybrid cross-checking

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blockchain Office

Frau Alexandra Huber

Neue Kräme 29

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +496920327896

web ..: https://blockchain-office.de/

email : info@blockchain-office.de

about blockchain office

Blockchain Office ist ein informationstechnologischer Zusammenschluss von Unternehmen und Personen.

Wir unterstützen Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen.

Bereits bestehendes Wissen transzendieren wir dynamisch und sinnvoll in Blockchain Office.

Gemeinsam schaffen wir gebündelte Wissensnetzwerke und vernetzen vorhandenes Wissen innovativ miteinander.

Eine freie und dynamische Digitalstrategie als open source community entsteht.

Ohne das Rad neu zu erfinden, heben wir den Datenaustausch und die Datenintegrität mit unserer integralen Methode auf eine zukunftssichere und nachhaltige Stufe.

Unsere Vision ist ein einzigartiges holistisches Ökosystem für digitale Güter, das Blockchain Office.

Denn die Basis für außerordentliche Ergebnisse im Leben, ist der Zusammenschluss kollektiver Intelligenz zu einem nachhaltigen „Super-Organismus“ bzw. „Super-Cluster“.

