Erste ARAG Tier-Krankenversicherung für Hunde und Katzen

Zwei starke Leistungspakete für ein aktives Tierleben

Rund 10,7 Millionen Hunde und 15,7 Millionen Katzen begleiten in Deutschland viele Menschen als treue Gefährten. Dabei sind sie echte Familienmitglieder, deren Gesundheit und Schutz ihren Besitzern am Herzen liegt und die eine fürsorgliche Behandlung verdienen. Als Familienunternehmen weiß die ARAG um den Wert dieser Familienmitglieder. Und weil deren Gesundheit keine Frage von finanziellen Möglichkeiten sein sollte, hat die ARAG ihr Produktportfolio erweitert und ihre erste Tier-Krankenversicherung entwickelt. Mit ARAG TierProtect und ARAG TierProtect OP wird ab sofort auch den Haustieren der Kunden der bestmögliche Schutz geboten.

Beide Versicherungslösungen zielen speziell auf Hunde und Katzen ab. ARAG TierProtect beinhaltet einen umfassenden Gesundheitsschutz als auch einen Kostenschutz bei Operationen. ARAG TierProtect OP übernimmt Kosten bei notwendigen operativen Eingriffen. Erhältlich sind beide Produkte in den Leistungsvarianten Basis, Komfort und Premium – für den persönlichen Schutz nach Maß. Je nach Tarif zusätzlich inbegriffen: Relevante Rechtsberatung und Rechtsschutzdeckung, VorsorgePlus-Leistungen und ein Treuebonus.

ARAG TierProtect – Schützen, was wir lieben

„Als Besitzer einer Hündin weiß ich, dass Haustiere wichtige Mitglieder der Familie sind – und auch wie wichtig daher das Thema Tiergesundheit ist. Je besser es unserem Tier geht, desto besser geht es uns Besitzern. Leider ist die Gesundheit von Haustieren und deren optimale tiermedizinische Versorgung oft eine finanzielle Frage. Mit unseren neuen Produkten wollen wir auch diesen Bedarf aus dem Leben unserer Kunden absichern, denn Tiergesundheit ist Menschensache“, erklärt Dr. Matthias Maslaton, ARAG Konzernvorstand Vertrieb, Produkt und Innovation. Ob die Fellnase erkrankt oder sich verletzt: ARAG TierProtect sichert das tierische Familienmitglied ab und ermöglicht den Zugang zu modernen, hochwertigen Möglichkeiten der Tiermedizin. Erstattet werden stationäre und ambulante Heilbehandlungen beim Tierarzt oder in der Tierklinik – einschließlich notwendiger Operationen und Nachbehandlungen. Damit der Vierbeiner am besten gar nicht erst krank wird, sind durch die VorsorgePlus-Leistungen Schutzimpfungen und Vorsorgemaßnahmen wie Zahnprophylaxe oder Wurmkuren bis zu einem Betrag von 150 Euro pro Jahr mit abgedeckt. Umfassende Services runden das Leistungsspektrum ab. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, sich in einer Online-Sprechstunde tierärztlich beraten zu lassen.

ARAG TierProtect OP – Kostenschutz bei Operationen

Tierchirurgische Eingriffe sind oft sehr teuer. Deshalb schützt die ARAG TierProtect OP-Versicherung speziell vor diesen Kosten. Zum Beispiel bei Krankheit, Unfall oder einer angeborenen Fehlentwicklung (in der Premium-Variante) des Tieres. Sowohl für Untersuchungen im Vorfeld einer Operation als auch bei der Nachbehandlung zahlt die ARAG – bei freier Tierarzt- und Tierklinikwahl. Besonderes Highlight: In der Premium-Variante kann der Kunde ebenfalls von den umfangreichen VorsorgePlus-Leistungen profitieren. Darüber hinaus bezuschusst die ARAG im Komfort- und Premium-Tarif die Kosten für eine Physiotherapie nach der Operation des Bewegungsapparats, damit das Tier schnell wieder auf die Pfoten kommt. Zusätzlich besteht bei Abschluss eines Vertrages in der Premium-Variante die Möglichkeit sich bei einer Tierarzt-Hotline zu melden.

Tierische Rechtsschutzleistungen

So emotional das Thema Haustiere oft ist, juristisch betrachtet, bleibt es ein eher nüchterner Prozess. Deshalb hat die ARAG beide Produkte ARAG TierProtect und ARAG TierProtect OP mit passenden und innovativen Rechtsschutzleistungen für ihre Kunden ergänzt. Bereits ab dem Basis-Tarif ist rechtlicher Beistand rund ums Tier durch Rechtsschutzleistungen wie die telefonische Erstberatung und den ARAG Online Rechts-Service inklusive. In der Premium-Variante besteht der Vertrags-Rechtsschutz sogar auch schon für einen Rechtschutzfall/Schadenfall bis zu drei Monate vor Vertragsbeginn.

Treuebonus und Bündelnachlass

Wer innerhalb eines Kalenderjahres keine Leistungen in Anspruch nimmt, profitiert von einem Treuebonus. Dann erstattet die ARAG Rechnungen über tierbezogene Kosten, zum Beispiel in ARAG TierProtect OP-Premium bis zu maximal 100 Euro für alternative Heilmethoden, die nicht durch einen Tierarzt durchgeführt werden, für Fell- oder Krallenpflege im Hunde- oder Katzensalon oder den Besuch einer Hundeschule. Und noch mehr: Besteht bereits ein Vertrag für eine Rechtsschutzversicherung, Recht und Heim oder eine Tierhalterhaftpflichtversicherung bei der ARAG, wird dem Kunden ein Bündel-Rabatt von fünf oder zehn Prozent für seine neue Tierversicherung eingeräumt.

Hier erhalten Sie nähere Informationen zur neuen ARAG Tier-Krankenversicherung:

https://www.arag.de/tierversicherung/

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft bietet sie ihren Kunden in Deutschland auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Aktiv in insgesamt 19 Ländern – inklusive den USA, Kanada und Australien – nimmt die ARAG zudem über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Mit mehr als 4.400 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von rund 1,9 Milliarden EUR.

