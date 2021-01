Eros Episoden – Prickelnde Kurzgeschichten

Ana und Tom Lieven verknüpfen in “Eros Episoden” Alltägliches mit ungewöhnlichen Erlebnissen.

Die Geschichten in diesem neuen Buch sind eindeutig zweideutig und wurden von dem Leben der Autoren selbst beeinflusst. Sie beantworten u.a. Fragen wie: Was hat Morsen mit Sinnlichkeit zu tun? Wie hängen Primzahlen mit Stellungen im Bett zusammen und können Aquarienpumpen Beziehungen fördern? Die Eros-Episoden verknüpfen Alltägliches mit ungewöhnlichen Erlebnissen. Manche Geschichten sind kurz und bündig und kommen nach wenigen Sätzen auf den Punkt. Andere lassen Welten entstehen. Begegnungen und Sinnlichkeit im Alltag sowie Wege aus der Tristesse sind überraschend, skurril und pointiert und frei von moralischem Ballast geschildert. Der erhobene Zeigefinger wird in diesen Geschichten nicht zur Mahnung eingesetzt.

Die Sammlung “Eros Episoden” ist das zweite Buch des Autorenpaars Ana und Tom Lieven. Nachdem sie ihren ersten Roman “Geschmackssachen” herausgebracht haben, bleiben sie dem Thema Liebe und Sinnlichkeit in den “Eros-Episoden” treu. Beide arbeiten in führenden Positionen in fordernden und erfüllenden Berufen. Parallel zum Job haben sie über viele Jahre profunde Erfahrungen in vielerlei Konstellationen gemacht. Diese haben sie inspiriert, Geschichten zu schreiben, die sich mal witzig, mal skurril, mal explizit – aber immer mit einem Augenzwinkern – mit Liebe und Sinnlichkeit beschäftigen.

“Eros Episoden” von Ana und Tom Lieven ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20448-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

