Eröffnung eine Spuklabyrinth

Der Corona Tristess und dem Cavesyndrom wollen die Macher des neuen „Spuklabyrinth“ in Kirchheim b. München etwas entgegensetzen. Wieder mal Ausgehen und Live den kalten Schauer im Rücken spüren.

Wieder ein schaurig schöner Herbst

Halloween 2021: Spuklabyrinth gruselt die Corona-Tristesse weg

Dieser Herbst wird gespenstig, wenn das „Cave Syndrom“ weiterhin das Leben verödet. Doch Rettung naht: Pünktlich zu Halloween bekommt das bei München an der A99 gelegene Heldenverlies mit dem Spuklabyrinth eine neue Attraktion. Die Neueröffnung ist für den 01. Oktober vorgesehen. Dann lernen Gruppen mit bis zu 5 Personen im „Haunted House“ Corona gerecht das Gruseln.

Halloween fiel für alle infolge der Corona Verordnungen 2020 weitestgehend aus. Für Personen ab 16 Jahren kann sich das an Halloween 2021 dramatisch verändern. Unter den Events München 2021 sticht ein Highlight deutlich hervor: das neue Spuklabyrinth im Labyrinth der Legenden in München.

Ganz sicher unheimlich

Den Veranstaltern ist es gelungen, ein Hygienekonzept für Gruppen bis zu 5 Personen vorzulegen, die dann das neu ins Konzept eingearbeitete „Haunted House“ erleben. Dieses aus Amerika stammende Freizeitvergnügen mit Gruselfaktor läuft vom 01.10. 2021 bis zum 14.11.2021 in Kirchheim b. München

Mit „Haunted House“ umschreibt die englische Sprache das, was hierzulande als Spukhaus bekannt ist. Passend zu Halloween dürfen sich Menschen jeder Altersklasse auf Ausflüge zu Geistern & Co. freuen. In Sachen Abenteuer zählt das Labyrinth der Legenden schon jetzt mit Kindergeburtstagen und generationenübergreifenden Angeboten zu den Spezialisten. Das Spuklabyrinth wird ein neuer Höhepunkt, der nur im Herbst zu erleben ist und erstmalig in diesem Jahr.

Die Geister, die ich rief

Spuk und Legenden unterhalten schon lange. 1921 dreht der Komiker Buster Keaton einen Film mit dem Titel „Haunted House“. Ihm folgten weitere Kinoerlebnisse, bis der Spuk in die Video-Spielwelt einzog. Wer kennt nicht „Resident Evil“? Mit dem Spuklabyrinth gruselt man sich nicht nur virtuell, den Besucher läuft der Schauer ganz direkt und live kalt den Rücken hinunter. Hier begegnen sie dem Spuk persönlich.

An die Stelle öder Herbst-Tristesse soll in diesem Jahr das unbändige Vergnügen treten. Corona gerecht. Wenn die warmen Sonnenstrahlen schwinden, wenn der Wind die letzten Blätter vom Baum gerissen hat und heulend um die Ecken fegt, sind sie schon da: die unheimlichen Geräusche, die seit Kindheitstagen beweisen, dass Spukwesen wirklich existieren. Am Abend vor Allerheiligen kommen sie hervor: Halloween! Kinder schlüpfen traditionell in Kostüme und fordern möglichst schaurig Süßigkeiten ein. Zuletzt 2019 und noch vor Corona.

Spuklabyrinth an Halloween

Das mochten die Veranstalter nicht auf sich beruhen lassen und beleben jetzt den Münchener Herbst mit einer neuen, schaurigen Attraktion, ganz im Stil des Labyrinths der Legenden, das bei München und in Nürnberg Eventlocations betreibt. Dort wurde eine Lüftungsanlage für die Sicherheit der Besucher eingebaut. Die Anlage sorgt nicht nur für einen schaurig kühlen Hauch, sondern auch für frische Luft in den Räumlichkeiten und Reduktion eventueller Aerosole. Diese kleinen Schwebeteilchen und „Virentransporter“ kannten viele von uns bis 2019 noch gar nicht. Nun werden die Aerosole per Lüftungsanlage um ca. 90% reduziert.

Ob es an Halloween 2021 wieder zu Straßenumzügen kommt, bleibt bis heute offen. Hohe Infektionszahlen an den Schulen machen die Teilnahme unwahrscheinlich. Umso willkommener ist das Spuklabyrinth, in dem bis zu fünf Personen einen unvergesslichen Tag erleben. Das Beste: Jeder kann kommen, wenn er oder sie die 3G-Vorschriften einhält: Geimpft, getestet oder genesen gruselt es sich sicher.

Live-Action-Rollenspiele und Fantasy

Unter den Halloween Events, die dieses Jahr als private Feier oder in der Kulturlandschaft stattfinden, sticht das Spuklabyrinth klar heraus: Mit den Erfahrungen als Ausrichter von Liverollenspielen im Labyrinth der Helden können die Veranstalter auf eine lange Tradition zurückblicken. Ein Blick in den Veranstaltungskalender der Fantasy Indoorwelt macht Lust auf Ausflüge. Mit mit Abenteuer, Erlebnispädagogik und Firmenevents vor Ort kann sich der Herbst sehen lassen. Bis bald und schaurig schönes Rätselraten. Tickets gibt es direkt auf der Webseite des Spuklabyrinth

