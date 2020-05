Erneute “Top Shop” Auszeichnung für den Haustechnik-Shop

Computer BILD Qualitätssiegel für Selfio

Jährlich analysieren COMPUTER BILD gemeinsam mit dem Statistik-Portal Statista Online-Shops, um die besten Angebote auszuzeichnen. In diesem Jahr wurden über 6.500 Angebote auf ihre Eignung als Top Shop geprüft, davon bewährten sich 750, die in allen Prüfbereichen ein sehr hohes Niveau erreichten. Darunter auch der Haustechnik-Shop Selfio.

Das Qualitätssiegel “Top Shop” erhalten die Shops, die zuverlässig und sicher funktionieren und ein bequemes und angenehmes Einkaufserlebnis bieten. Da das Einkaufen im Internet weiterhin an Beliebtheit zunimmt und insbesondere seit der Corona-Krise eine wichtige Rolle bei der Versorgung einnimmt, ist die Auszeichnung mit dem Top-Shop-Siegel ein wichtiger Wegweiser für Konsumenten.

Der Haustechnik-Shop Selfio wurde bereits zum dritten Mal als Top Shop in der Kategorie Haustechnik (Überkategorie Garten & Handwerk) ausgezeichnet. Geschäftsführer Dominik Schmucki sieht dies als Bestätigung der bisherigen Arbeit und Ausrichtung des Angebots, das sich an Heimwerker und Selberbauer richtet. Er betont das breite Angebot an Beratungs- und Serviceleistungen: “Wir unterstützen Selberbauer bei ihrem Projekt und beschränken uns nicht auf den reinen Verkauf. Wir bieten mit unserem Fachpersonal Planungsleistung an – ob bei der neuen Heizungs- oder Lüftungsanlage oder der Fußbodenheizung. Dazu kommen qualitativ hochwertige Produkte aus europäischer Fertigung, die zu fairen Preisen angeboten werden. Das schätzen unsere Kunden.”

Testverfahren

Ausgezeichnet werden die Online-Shops, die ein sicheres, bequemes und angenehmes Einkaufserlebnis bieten. Thematisch konzentrierten sich die Prüfer auf die Bereiche Aufbau & Usability, Vertrauen & Sicherheit, Payment, Service & Kommunikation, Kauf & Lieferung sowie technische Details. In einem aufwendigen Verfahren wurden die Shops auf Herz und Nieren geprüft. Jeder Kandidat musste sich 79 Einzelprüfungen stellen. Es gab objektive Prüfmerkmale wie zum Beispiel die Reaktionszeit auf E-Mails sowie subjektive Merkmale wie Struktur und Aufbau der Website.

Mehr Informationen unter https://www.selfio.de

Bad Honnef, im Mai 2020

Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Vertrieb von Fußbodenheizungen, Wohnungslüftungsanlagen, solarthermischen Anlagen sowie Gas- und Ölheizungen, Wärmepumpen, Kamin- und Pelletöfen, Schornsteinen, Sanitärprodukten und Pumpen an Heimwerker und Selberbauer. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Heizungs- und Lüftungsindustrie bietet Selfio professionelle Unterstützung sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung. Sämtliche Produkte werden direkt und hauptsächlich online vertrieben. Gleichzeitig bietet Selfio den Kunden kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerkern zu erleichtern.

