Ermöglicht den Einsatz der RTX 30- / Radeon 6000-Serien im Mini-ITX-Gehäuse

FSP kündigt DAGGER PRO SFX 750W/850W Netzteile an

29. Juni 2021, Taipei, Taiwan – FSP, einer der weltweit führenden Netzteilhersteller, freut sich, zwei neue High-Power-Modelle vorstellen zu können: DAGGER PRO 850W und DAGGER PRO 750W.

Die DAGGER PRO Netzteile sind vollständig modular und entsprechen dem SFX 12V V3.3 Standard. Das DAGGER PRO lässt sich dank des mitgelieferten Gehäuse-Adapters problemlos in jedes ATX- oder SFX-Standardgehäuse integrieren.

Erlaubt Hochleistungs-GPUs in einem Mini-ITX-Gehäuse

Die DAGGER PRO 750W/850W Netzteile sind ideal für ultrakleine Gaming-Systeme, Creator-PCs und Workstations. Mit einem neuen DAGGER PRO können Benutzer Mini-ITX- und Small-Form-Factor-Gehäuse mit der neuesten High-End PC-Hardware aufbauen. Es bietet volle Leistungsfähigkeit, die durch ein einzelnes +12V-Schienendesign geboten wird. Beide Modelle werden mit einem einzigen Kabel geliefert, das aufgeteilt wird, um zwei 4+4-Pin-CPU-Stromkabel bereitzustellen, sowie zwei weitere Kabel, die geteilt werden für vier 6+2-Pin-PCI-Express-Stromkabel. Das DAGGER PRO kann mit der anspruchsvollsten Hardware verwendet werden, einschließlich CPUs wie der neuen Intel K-Serie und AMDs 16-Kern-Prozessoren. Es kann auch die neuesten Grafikkarten der Nvidia RTX 30XX-Serie und Grafikkarten der AMD Radeon 6000-Serie mit Strom versorgen.

Hochwertige Hardware & patentierter Kontroll-IC

Die DAGGER PRO-Serie verwendet japanische E-Caps, um einen dauerhaften und stabilen Betrieb selbst zu Zeiten anhaltend hohen Leistungsbedarfs zu gewährleisten. Das DAGGER PRO verwendet ein vollständiges DC-DC-Design und verwendet den patentierten MIA IC™ von FSP, um umfassende Sicherheitsfunktionen zu bieten und gleichzeitig eine stabile Leistung und erstklassige Energieeffizienz zu garantieren.

80Plus Gold Effizienz mit leisem Semi-Fanless-Modus

Die DAGGER PRO 750W/850W Netzteile verfügen über eine 80Plus® Gold-Einstufung, wodurch sichergestellt wird, dass beide Modelle eine erstklassige Energieeffizienz bieten, um eine hohe Effizienz und einen niedrigen Geräuschpegel zu erzielen. Das Semi-Fanless Design ermöglicht, dass der Lüfter unter 20 Prozent Last ausgeschaltet bleibt, was bei vielen einfachen PC-Aufgaben zu einem geräuschlosen Betrieb führt. Der große 92-mm-Lüfter in Industriequalität bietet eine geringe Geräuschentwicklung und eine angemessene Kühlleistung beim Spielen oder bei hoher Systemnutzung.

Modulare Verkabelung für einen sauberen PC-Aufbau

Unabhängig davon, ob Sie ein leistungsstarkes ATX-Gaming-System oder eine Mini-ITX-Box im kleinen Formfaktor aufbauen, das DAGGER PRO 750W/850W-Netzteil bietet eine modulare Verkabelung, damit der Benutzer nur die Kabel verwenden kann, die er benötigt, und gleichzeitig den Kabelsalat deutlich reduziert.

Verfügbarkeit

Der FSP DAGGER PRO 850W wird im Juli zu einem UVP von 209,99 Euro sowohl online als auch im Offline-Handel erhältlich sein.

Der FSP DAGGER PRO 750W wird im Juli zu einem UVP von 179,99 Euro sowohl online als auch im Offline-Handel erhältlich sein.

Produktinformationen

850W: https://www.fsplifestyle.com/en/product/DAGGERPRO850W.html

750W: https://www.fsplifestyle.com/en/product/DAGGERPRO750W.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=grtzHOptErA

FSP wurde 1993 gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Netzteilen. Die FSP Group (3015: Taiwan) erfüllt mit einem 400-köpfigen F&E-Team, großen Produktionskapazitäten und umfassenden Produktionslinien unterschiedlichste Anforderungen der Anwender an Stromversorgungen. Mit mehr als 500 Modellen, die nach 80 PLUS-Standards zertifiziert sind, ist sie weltweit die Nummer eins mit den meisten 80 PLUS-Zertifizierungen. FSP verwendet umweltfreundliche Technologien, indem es bestmöglichen Umweltschutz und hochwertige Stromversorgungsprodukte bietet. Website der FSP-Gruppe: www.fsp-group.com

