Erlebe-Reisen legt Reisevorschläge nach Marokko neu auf

Dieses Königreich, das auf einem anderen Kontinent liegt, ist problemlos von Europa aus zu sehen. Mit entsprechendem Training ist die Anreise schwimmend zu bewältigen. Einfacher ist die Annäherung an dieses faszinierende Reiseland durch Neugierde, die Definition eigener Anforderungen und die Zusammenarbeit mit den Profis von Erlebe-Reisen. Damit ein individueller Urlaub herauskommt, welcher der Vielseitigkeit des Landes entspricht, um das es hier geht: Marokko.

Afrika. Dieser riesige Kontinent. Wenn sich ein Reiseveranstalter Gedanken über neue Zieldestinationen macht, stellt sich bei Afrika unweigerlich die Frage, nach dem Anfang und dem Ende. Vor dieser Frage standen die Reisespezialisten von Erlebe-Reisen, als sie sich nach langen Vorüberlegungen und Recherchen entschlossen, in Ergänzung zum laufenden Angebot zukünftig Reisen in Afrika anzubieten. Denn für einen Reiseveranstalter dessen Focus auf individuellem Reisen liegt, gibt es in Afrika eine Vielzahl von Reisezielen, die solche Ansprüche locker erfüllen. So die Überzeugung am Anfang der Suche. Das Ergebnis der mehrfachen Such- und Prüfläufe war eindeutig: Marokko. Weshalb Erlebe-Reisen auf der Unternehmens-Webseite https://www.erlebe-reisen.de/afrika/marokko/ ankündigt, bald erste Reiseangebote nach Marokko anzubieten.

Die Abwechslungen, die Urlaub in Marokko bieten, sind unglaublich. Einerseits fordern Städte wie Casablanca, Rabat, Fes, Tanger oder Marrakesch die Besucher heraus, sich in ihnen und den faszinierenden Märkten treiben zu lassen. Die Eindrücke sind überwältigend. Andererseits locken Wüstenlandschaften, die sogenannten Ergs, an der Grenze zu Algerien. Kamel oder Allrad? Fragen Sie Erlebe-Reisen. Wandern im Atlas-Gebirge, das eine natürliche Trennlinie zwischen dem Norden und dem Süden des Landes darstellt? Fragen Sie Erlebe-Reisen. Die 3.500 km lange Küstenlinie am Atlantik und dem Mittelmeer macht den Reisemachern von Erlebe-Reisen das Leben schwer. Wo welchen Bade-Urlaub anbieten? Eine Herkules-Aufgabe angesichts der grandiosen Auswahl, die Marokko bietet. Fragen Sie …

Marokko passt ideal in das Reisekonzept von Erlebe-Reisen. Denn das Land bietet unendliche Variationsmöglichkeiten, mit denen Urlaub zum wirklichen Erlebnis wird. Völlig egal, ob die wertvollsten Tage im Jahr für Erholung oder besondere Aktivitäten genutzt werden. Insofern sehen die Reisespezialisten von Erlebe-Reisen Marokko als idealen Einstieg in den afrikanischen Kontinent und freuen sich auf viele Kundengespräche und begeisterte Rückmeldungen.

Erlebe-Reisen GmbH – Spezialist für erlebnisorientierte Individualreisen und Kleingruppenreisen u.a. nach Kuba, Myanmar und Mexico.

