Ergomood Creator Bundle und Creative Media Suite: hochwertige Setups für Medienschaffende

Ergomood stellt zwei neue Bundles für Medienschaffende vor. Das Creator Bundle besteht aus dem Zaor Vision O, einem stabilen Arbeitstisch aus Holz mit großer, durchgängiger Arbeitsfläche und durchdachtem Kabelmanagement, sowie dem Humanscale World Chair, der das Bundle durch angenehmem Sitzkomfort ergänzt. Die Creative Media Suite erweitert das Konzept um eine flexible Keyboard-Lade, ein seitliches Rack und Lautsprecherständer. Der Vision K fügt dem Tisch eine höhenverstellbare Keyboard-Ablage hinzu, die sich zudem frei dorthin bewegen lässt, wo sie benötigt wird. Für Rack-Geräte bietet der Vision R zwölf Einheiten in einer abgeschrägten Konstruktion zur komfortablen Bedienung. Als Teil der Vision Serie haben Vision O, Vision K und Vision R die gleiche Designsprache und, im Fall von Vision O und Vision R, das gleiche Kabelmanagementkonzept. Ein Paar Miza V-Stands sorgt für die perfekte Positionierung der Lautsprecher und vervollständigt die Ergomood Creative Media Suite, indem es sich perfekt in die minimalistische Schwarz-Weiß-Ästhetik der anderen Produkte einfügt. Beide Bundles sind exklusiv über den Online-Shop ergomood.com erhältlich.

Città di Castello, Italien, 13. Oktober 2021 – Die moderne Mediengestaltung ist so facettenreich wie die Werke, die aus ihr hervorgehen. Zwei neue Ergomood Bundles erfüllen alle Anforderungen, die Medienschaffende heute haben, und bieten gleichzeitig maximale Flexibilität und ein schlankes, elegantes Design für den kreativen Fluss.

Schlichte Eleganz und zeitloses Design: die Vision-Serie

Die neuen Ergomood Bundles basieren auf der Vision Serie von Zaor: der geräumige Arbeitstisch Vision O; bei der Creative Media Suite außerdem die innovative und mobile Controller-Ablage Vision K und das stilvolle, ergonomische Siderack Vision R – ergänzt durch ein Paar Miza V-Stands für Monitorlautsprecher. Die schwarz-weiße Ästhetik passt zu jedem Interieur und unterstützt die Designsprache der klaren Linien und grazilen Formgebung der Möbel. Die aus hochwertigem Holz gefertigten Vision Produkte halten den Belastungen zeitgemäßer Kreativität lange stand und werden so zum festen Bestandteil von Hobby- oder Profi-Studios, Ateliers und Werkstätten – wobei das innovative Kabelmanagement sogar spätere Erweiterungen für den Bedarf an mehr Tischfläche zulässt.

Raum für Fantasie: Vision O

Der Zaor Vision O ist das Herzstück der beiden Bundles. Minimalistisch in seinem Ansatz, bietet der Vision O das, was Kreative am meisten brauchen: Raum, um Ideen zu entwickeln. Die große, offene Fläche bietet genügend Platz für Werkzeuge, Bildschirme, Controller und Peripheriegeräte, wobei sich alles flexibel dem individuellen Arbeitsablauf entsprechend anordnen lässt. Das ausgeklügelte Kabelmanagement verbirgt die nötigen Kabel und sorgt so für eine aufgeräumte Erscheinung. Durch die schwarz-weiße Farbgebung und die klare Form kann der Tisch nahtlos in eine bestehende Umgebung integriert werden oder als elegantes Herzstück eines neu entstehenden Arbeitsplatzes dienen.

Auf Wolken sitzen: Humanscale World Chair

Wenn es etwas gibt, das die meisten Kreativen gemeinsam haben, dann ist es ihre Fähigkeit, die Zeit völlig zu vergessen und sich in ihrer Arbeit zu verlieren. Der Humanscale World Chair sorgt dafür, dass diese besondere Arbeitsmoral nicht auf Kosten der körperlichen Gesundheit der Kreativen geht. Sein Full-Mesh-Design passt sich automatisch dem Körper des Benutzers an und unterstützt ihn optimal, während er sich auf seine kreative Arbeit konzentrieren kann. Nach dem produktiven Rausch mögen vielleicht Hunger, Durst oder der Ruf der Natur zu verspüren sein, Rückenschmerzen durch zu langes Sitzen werden es nicht sein – dafür sorgt der World Chair.

Vielseitige Keyboard-Lade: Vision K

Der minimalistische Ansatz des Vision O bedeutet auch, dass er ohne Keyboard-Lade auskommt. In der Creative Media Suite macht der Vision K aus dieser Eigenschaft ein ernst zu nehmendes Qualitätsmerkmal: Er harmoniert perfekt mit dem Vision O und ergänzt ihn um eine stabile, höhenverstellbare Keyboard-Ablage. Der Vision K ist jedoch mehr als das, denn er ist nicht fest mit dem Haupttisch verbunden und kann bei Bedarf frei verschoben werden. Mit dem Vision K kann das Keyboard da aufgestellt werden, wo es gebraucht wird – und wenn es nicht gebraucht wird, verschwindet es trotzdem unter dem Vision O. Das bedeutet auch, dass die Beinfreiheit nicht beeinträchtigt wird: Sollte der Vision K im Weg sein, kann man ihn ganz einfach an anderer Stelle unterbringen.

Einzigartiges Design, formvollendete Funktion: Vision R

Viele Werkzeuge zur Medienerstellung sind heute rein virtuell. Dennoch benötigen selbst In-the-box-Arbeitsplätze oft eine gewisse Hardware-Ausstattung. Interfaces, Verstärker oder vielleicht sogar der Computer selbst stecken oft in 19-Zoll-Gehäusen. Der Vision R bietet eine bequeme und einzigartig elegante Möglichkeit, bis zu 12 Rack-Geräte zu montieren und sie in einem bequemen Winkel für eine ergonomische Bedienung aufzustellen. Das Design mit freiem Luftstrom sorgt dafür, dass alle Prozessoren ausreichend belüftet werden, während die dreieckigen seitlichen Einlässe es leicht machen, den Vision R mit dem Kabelmanagement des Vision O zu verbinden. Zusammen bilden Vision O, Vision K und Vision R die perfekte Creative Media Suite – fast …

Perfekt in Position: Miza V-Ständer

Der Vision O bietet zwar genug Platz, um die Lautsprecher auch neben einem Computerbildschirm unterzubringen, aber nicht in der idealen Höhe für optimales Hören. Deshalb enthält die Ergomood Creative Media Suite ein Paar Miza V-Stands. Die Miza V-Stands, die mit ihrem schwarz-weißen Finish optisch perfekt zum Bundle passen, bringen Monitorlautsprecher mit einem Gewicht von bis zu 40 kg auf die richtige Abhörhöhe und sorgen dafür, dass die Lautsprecher ihr ganzes Potential ausschöpfen können. Die AERSTOP Matte auf der Ablage isoliert die Lautsprecher akustisch, reduziert mechanische Schwingungen und sorgt so für ein klareres Klangbild.

Preise und Verfügbarkeit

Das Ergomood Creator Bundle besteht aus dem Zaor Vision O und dem Humanscale World Chair. Die Ergomood Creative Media Suite besteht aus Vision O, Vision K, Vision R, Humanscale World Chair und Zaor Miza V-Stands 36. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Creator Bundle beträgt 999,00 Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Creative Media Suite liegt bei 1.499,00 Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer. Beide Bundles sind ab sofort im Online-Shop unter ergomood.com erhältlich.

Über Ergomood

Ergonomie und Ästhetik am Arbeitsplatz sind kein Luxus, sondern unabdingbar für produktive Arbeit. Dieser Leitsatz beschreibt die Mission von Ergomood. Die Experten für ergonomische Bürolösungen bieten hochwertige Einrichtungsoptionen verschiedener Marken, die im Hinblick auf Ergonomie Maßstäbe setzen und dabei stets schick und modern gestaltet sind. Vom höhenverstellbaren Schreibtisch bis zum cleveren Kabel-Management finden Kunden erstklassige Lösungen für ihren Arbeitsplatz im Büro oder Home Office. Hinter Ergomood steht das Unternehmen Zaor, das seit Jahren sehr erfolgreich Möbel für professionelle Tonstudios gestaltet und baut. Die dabei gewonnenen Erfahrungen im Hinblick auf Arbeitsplatz-Ergonomie kommen jetzt allen zugute, die sich bei Ergomood ihr Büro einrichten.

