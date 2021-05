Erfüllen Sie alle Anforderungen zur Internen Revision?

Welche Anforderungen muss eine moderne Interne Revision heute erfüllen?

Zielgruppe zu dem Seminar Interne Revision oder Online Schulung Interne Revision:

> Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte,

> Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision, Prokuristen und Führungskräfte des Unternehmens

Seminarprogramm:

Erfolgsfaktoren einer modernen internen Revision

> Was ist interne Revision?

> Das Three Lines of Defense-Modell: Interne Revision als wichtiger Bestandteil des internen Kontrollsystems

> Risikomanagement, Compliance und Interne Revision als unverzichtbare Beauftragte der Geschäftsführung!

> Organisatorische Unabhängigkeit der Internen Revision

> Interne Revision sicher einrichten: Neue Revisionsstandards DIIR Nr. 3 und IDW PS 983 in der Praxis

Revisionshandbuch und risikoorientierte Prüfungsplanung

> Aufbau einer Prüfungslandkarte: Risk Assessment, Risikobewertung und Prüfungsplanung

> Risikoorientierte Prüfungstechniken: Projektbegleitende Prüfung, Funktions- und Systemprüfungen

> Bewertung von Prüfungsfeststellungen und empfängerorientierte Darstellung im Prüfungsbericht

> Mehr Akzeptanz schaffen: Überzeugende Kommunikation der Prüfungsergebnisse

> Erledigungsverfahren effizient einrichten: Maßnahmenverfolgung und Follow up-Prozesse in der Praxis

Interne Revision als Co-Pilot der Geschäftsführung – aktuelle Prüfungsthemen

> Compliance-Systeme prüfungssicher implementieren

> Tax-Compliance: neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer

> Mindestanforderungen an ein Risikomanagement-System sicher erfüllen

> CEO-Fraud – Schutz vor Betrug und Wirtschaftskriminalität

> Haftungssichere Entlastung der Geschäftsführung: Welche Rolle spielt dabei die Interne Revision?

