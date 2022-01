Erfolgreiches Jahresende: RSM begleitet digital+ Partners beim Investment der casavi GmbH

Düsseldorf, 12.01.2022 – Die RSM GmbH, eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, betreute unter der Projektverantwortung von WP Volkmar Berner digital+ Partners im Rahmen der Financial und Tax Due Diligence bei der Investmentvergabe an die casavi GmbH.

Die casavi GmbH betreibt eine der reichweitenstärksten Proptech-Lösungen in Europa und führt dort die wichtigsten Beteiligten in der Bewirtschaftung von Immobilien – vom Verwalter, über Eigentümer und Mieter bis zu unterschiedlichsten Immobiliendienstleister – auf einer Plattform zusammen. Das Dienstleister-Portal wird derzeit von ca. 1.000 Kunden für das Management von mehr als 70.000 Gebäuden und 1,6 Millionen Wohneinheiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten München, Frankfurt und Berlin derzeit 75 Mitarbeiter.

Im Rahmen einer Series B Finanzierungsrunde sicherte sich die casavi GmbH im Dezember 2021 für den Ausbau des Produktangebots und das weitere Wachstum in Europa ein Investitionsvolumen von 20 Millionen Euro. Das Investment wird von digital+ Partners aus München zusammen mit dem von Bayern Kapital verwalteten Wachstumsfonds Bayern und dem High-Tech Gründerfonds angeführt.

Digital+ Partners mit Sitz in Frankfurt und München ist ein führender Technologie-Wachstumsinvestor, der sich ausschließlich auf Wachstumskapitalbeteiligungen an B2B-Technologieunternehmen konzentriert und Unternehmen mit Best-in-Class-Technologien dabei unterstützt, sich zu globalen digitalen Marktführern zu entwickeln. Digital+ Partners nutzt dabei sein tiefgreifendes B2B-Fachwissen und ein globales Unternehmensnetzwerk, um seine Portfoliounternehmen mit hochwirksamer, strategischer Unterstützung zu versorgen.

Betreut wurde die Tax Due Diligence vom RSM Standort München durch RSM-Partner WP Volkmar Berner, Andreas Geßner (Consultant) und Alexander Sandmair (Consultant). Die Tax Due Diligence erfolgte durch StB Dr. Dominic Paschke, Partner am RSM Standort in Frankfurt und Annika Erter (Associate).

Über RSM

Die RSM GmbH gehört zu den zehn größten mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die rund 800 Mitarbeiter, darunter etwa 250 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von 19 Büros aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung. Die RSM GmbH berät ihre Kunden auch weltweit im RSM-Netzwerk mit mehr als 51.000 Mitarbeitern in 860 Niederlassungen in über 120 Ländern.

