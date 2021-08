Erfolgreiches erstes Halbjahr bei der LUNIS Vermögensmanagement AG

Die LUNIS Vermögensmanagement AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2021 erneut ein Wachstum

Im ersten Halbjahr 2021 baute die LUNIS Vermögensmanagement AG trotz anhaltender Covid-19-Krise ihr Wachstum weiter aus. Das gemanagte Vermögen stieg auf 1,7 Mrd. an – so verzeichnete die AG erneut eine deutlich gestiegene Profitabilität, wie der Vorstandsvorsitzende Andreas Brandt konkretisiert: „Wir freuen uns, auch im ersten Halbjahr dieses Jahres über das positive Ergebnis, das auf der professionellen Verwaltung und der erfolgreichen Vertriebsleistung basiert.“

Die LUNIS Vermögensmanagement AG berät und begleitet Privatkunden, Unternehmer und semiinstitutionelle Kunden in allen Belangen ihres Vermögensmanagements. An insgesamt 6 Standorten in ganz Deutschland sind 39 erfahrene Finanzexperten an der Seite der Kunden. Auch 2021 gab es einen dynamischen Personalzuwachs. Marco Hauschildt beispielweise ergänzt seit Mai das Management-Team der LUNIS AG in Hamburg. „Es freut mich, als Teil des Management-Teams von LUNIS am Standort Hamburg, die erfolgreiche Zukunft für unsere Kunden und das Unternehmen mitzugestalten“, so Hauschildt. Weitere Zugänge werden in den kommenden Monaten folgen und das erfolgreiche Team weiter aus- und aufbauen.

„Unser Team weiter mit ausgewiesenen Experten zu verstärken, ist eine der Säulen unseres Erfolgs. Wir wissen, wie entscheidend Professionalität, Integrität und Motivation unserer Mitarbeiter für die Qualität unseres Vermögensmanagements und damit für die Zufriedenheit unserer Kunden sind. Deshalb investieren wir gerne in unsere Mitarbeiter“, betont Andreas Brandt.

Auch im zweiten Halbjahr hat sich LUNIS zum Ziel gesetzt, weiter auf Wachstumskurs zu bleiben, um das Vermögen ihrer Kunden flexibel und vertrauensvoll zu verwalten.

Kontakt und viele weitere Informationen zu LUNIS Vermögensmanagement finden Sie auf der Website: www.lunis.de

Bei der Personal-Branding-Agentur werdewelt treffen Know-how über Unternehmensstrategie und psychologisches Wissen auf professionelles Marketing-Handwerk. Vom strategischen Sparring über Positionierungskonzepte und Geschäftsmodelle bis hin zur operativen Umsetzung liefern die Experten der werdewelt Marketingkommunikation auf höchstem Niveau.

Als Pioniere im Bereich des Personal Branding haben Ben Schulz und sein Team der werdewelt schon vor vielen Jahren erkannt, dass Personenmarketing nach völlig anderen Richtlinien als das klassische Produktmarketing verläuft. Geht es darum Menschen zu Marken zu machen, ist werdewelt der „Resulter“ an der Seite von Selbstständigen, Unternehmern, Inhabern, CEOs und Führungskräften. Bereits über 1.000 erfolgreich durchgeführte Strategiegespräche sprechen für die Berater und Marketing Spezialisten.

Die werdewelt begleitet Menschen vom Wer, der Personality, zum Warum und macht sie zu einer erfolgreichen Personal Brand, die begeistert. Sie sind das Team für Sichtbarkeit, Strategie, Positionierung und die operative Umsetzung in der Markenkommunikation und sorgen für Höchstleistung und maximalen Erfolg einer Personal Brand.

Kontakt

werdewelt GmbH

Benjamin Schulz

Aarstraße 6

35756 Mittenaar-Bicken

+49 2772 5820-10

mail@werdewelt.info

http://www.werdewelt.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.