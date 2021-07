Erfolgreiches E-Mail-Marketing: Fertige Templates nutzen oder individuelle Newsletter entwickeln?

Es geht einfach und schnell: Viele Unternehmen greifen für ihr E-Mail-Marketing zu Baukastensystemen. In der Tat bieten die Templates ihre Vorteile, wenn es um eine schnelle Umsetzung geht – allerdings „kauft“ der Anwender damit gleichzeitig auch so einige Herausforderungen. Gerade wenn es um die erfolgreiche Zustellung an unterschiedliche E-Mail-Clients und das Vermeiden von Spam-Fallen geht, erweisen sich individuell programmierte Newsletter unterm Strich immer noch als Zielführender.

„In der Kürze liegt die Würze“. Die Programmier-Grundregel hat unverändert Bestand, gerade auch im E-Mail-Marketing. Eigene Newsletter lassen sich effizient, kompakt und zielführend programmieren – während Baukastensysteme mit ihren Bausteinen schnell mal 3.000 Zeilen Programmiercode umfassen können. Bei Eigenprogrammierungen, die individuell entwickelt werden, reicht im Vergleich dazu schon ein Zehntel an Programmcode – umso besser sind die Zustellraten, ohne Spamprobleme!

Einen Newsletter so zu programmieren, dass ihn möglichst alle Clients fehlerfrei darstellen, ist ohnehin eine Kunst für sich – und ebenfalls eine Aufgabe für erfahrene Programmierer. Bei Baukastensystemen kann es immer wieder zu Darstellungsproblemen kommen: Mal werden Fotos nicht richtig angezeigt, mal fehlt der entscheidende Button. Der Tipp der Performance Heroes lautet daher: Besser alles von Grund auf individuell programmieren, damit es glatt läuft. Die Mehrkosten für die Programmierung werden durch bessere Responsequoten locker kompensiert!

Wichtig sind Individualprogrammierungen gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Wer am Markt weniger bekannt ist und somit weniger auf den Faktor Trust bauen kann, sollte hier nicht am falschen Ende sparen, sondern gezielt in den Erfolg der Kampagnen investieren.

Neben der Technik spielt naturgemäß auch das Design eine wesentliche Rolle für den Erfolg von E-Mail-Kampagnen. Ein ausgewogenes Text- und Bildverhältnis – mit etwa einem Drittel Bild und zweite Dritteln Text – trägt ebenso dazu bei wie einheitliche Schriftarten oder der Verzicht auf Flash und Javascripte. Sogar eine reine Text-E-Mail kann, abhängig vom Produkt und der Zielgruppe, häufig das Mittel der Wahl sein.

Mobile first – auch diese Prämisse empfehlen die Performance Heroes dringend für erfolgreiche Newsletter. Privatuser nutzen in der Mehrheit inzwischen Mobile Devices für ihre Kommunikation. E-Mail-Newsletter sollte dafür entsprechend mit einem responsive Design optimiert werden.

Wie lässt sich der Erfolg von E-Mail-Marketingkampagnen steigern, wie sieht eine zielführende, individuelle Programmierung aus? Beratung und zielführende Leistungen aus einer Hand gibt es von den Performance Heroes. Sie haben individuelle Fragen dazu? Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen!

Über Performance Heroes

Performance Heroes – der Name ist Programm. Kampagnenperformance und Neukundengewinnung bilden die Kernkompetenzen des Hamburger Unternehmens. Die Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 2011. Zunächst stand die Beratung namhafter Verlagshäuser und Mobilfunkkunden im Bereich des Direktmarketings im Mittelpunkt.

Seitdem hat sich nicht nur der Unternehmensname geändert – seit Anfang 2018 Performance Heroes GmbH – sondern auch das Geschäftsfeld weiterentwickelt. Heute sind die Performance Heroes gefragte Experten in den Bereichen E-Mail-Marketing und Telefonmarketing. Und Ansprechpartner für wirtschaftliche Gewinnung von Neukunden über on- und offline Kanäle.

