Erfolgreicher Vertrieb für den Mittelstand – auch im Corona-Lockdown

Der Spezialist für digitalen Vertrieb, die five digital GmbH, hat für den Büromöbel-Hersteller Hammerbacher das Online-Tool “Digitaler Schreibtischberater” entwickelt. Fachhändler können mit dem Klickberater automatisiert und regelmäßig qualifizierte Kundenanfragen generieren und im Anschluss mit ihrer Stärke, der persönlichen und individuellen Beratung, punkten.

Mit Hilfe von five digital unterstützt die Hammerbacher GmbH ihre Fachhändler im Corona-Lockdown: Die Unternehmen aus Neumarkt in der Oberpfalz haben den digitalen Schreibtischberater entwickelt, ein interaktives Tool, mit dem Kunden online und rund um die Uhr ihren idealen Schreibtisch konfigurieren können. Diese automatisierte Erstberatung fragt die wichtigsten Informationen ab und leitet sie als qualifizierte Kundenanfrage an einen Fachhändler weiter. Er kann in der persönlichen Folgeberatung dann auf die Kundenwünsche eingehen. Hammerbacher fördert damit seine Vertriebspartner und bietet, nicht nur in Krisenzeiten, innovative Verkaufsunterstützung.

Das Tool wurde mit den Learnings aus einer ersten Testphase optimiert und mit der hauseigenen Klickberater-Software von five digital umgesetzt. Der Vorteil: Jeder Fachhändler kann in seinem Account nun individuelle Einstellungen wie Farbdesign, Preise oder Kontaktmöglichkeiten mit wenigen Klicks vornehmen. In der aktuell zweiten Phase des Projekts wird das Tool auf weitere 50 Händler ausgerollt. Hammerbacher plant, das Angebot allen Fachhändlern zu unterbreiten – es lässt sich leicht auf Homepages einbinden und erzeugt ohne weiteren Mehraufwand und ohne aktive Bewerbung kontinuierlich qualifizierte Leads.

“Wir freuen uns, dass wir mit unserer Lösung den Mittelstand unterstützen, fit für die Zukunft zu werden,” sagt five digital Geschäftsführer Bernhard Hitz. Sebastian Preischl, Marketingspezialist der Hammerbacher GmbH, ergänzt: “Mit dem Schreibtischberater von five digital bieten wir unseren Fachhändlern einen echten Mehrwert und helfen ihnen dabei, auch im Lockdown den Vertrieb am Laufen zu halten.”

Das Neumarkter Familienunternehmen five digital GmbH unterstützt mittelständische Unternehmen beim Aufbau von digitalem Vertrieb – von der Strategie bis zur Umsetzung, wie zum Beispiel bei der automatisierten Kundengewinnung online.

Das Spezialgebiet des jungen Teams sind digitale Klickberater: ein interaktives Tool, mit dem Unternehmen auf einfache und wirkungsvolle Weise mit den eigenen Kunden in den Dialog treten und so wesentlich mehr qualifizierte Anfragen generieren.

Kontakt

Five

Agnes Gruber

Holzgartenstr. 8

92318 Neumarkt

09181 522 90 70

agnes.gruber@five-digital.de

http://www.five-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.