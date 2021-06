Erfolgreicher Betriebsausflug in Dresden

Jeden zufriedenstellen und niemanden langweilen – diese Herausforderung gilt es, in der Planung anstehender Betriebsausflüge zu meistern. Der für Teamevents zuständige Anbieter CityHunters stellt sich mit seinen Produkten genau dieser Herausforderung.

Breite Produktpalette für Betriebsausflüge

Das 2009 gegründete Unternehmen bietet eine Vielzahl an Teamevents. Neben Stadtrallyes mit GPS-Geräten als Navigationssystem verfügt der Anbieter auch über eine interaktive Veranstaltung mit iPads, die die physische Welt mit der virtuellen verbindet. Nicht nur technisch bietet CityHunters eine hohe Varianz. Auch thematisch lassen sich verschiedene Optionen wie eine Agenten-Rallye oder ein Krimi-Schnitzeljagd buchen. Hinzu kommt die Möglichkeit, die Veranstaltung auch indoor stattfinden zu lassen. Bei allen Formaten lösen die Teilnehmer eine Vielzahl abwechslungsreicher Rätsel. Durch diese breite Fächerung kommen die Stärken eines jeden Teammitglieds zum Tragen. So wird die Zusammenarbeit gefördert und ein unvergleichlicher Teamgeist geweckt und bietet der Dresdner Betriebsausflug Mehrwert fürs Unternehmen.

Durchführbar auch in Zeiten von Corona

CityHunters legt hohen Wert auf Hygiene und ermöglicht trotz Pandemie eine problemlose Eventdurchführung. Neben den gängigen 1,5 Metern Abstand werden die geltenden Hygienemaßnahmen der Stadt Dresden befolgt.

Bequeme Planung und individuelle Betreuung

Ferner nimmt der CityHunters Betriebsausflug in Dresden der organisierenden Person erheblichen Aufwand ab. Sowohl in der Vorbereitung als auch während des Events ist dem Unternehmen stets ein Ansprechpartner zur Seite gestellt. Somit kann jeder Teilnehmer den Tag stressfrei und in vollen Zügen genießen.

Wunderschönes Elbflorenz

Dresden bildet mit zahlreichen historischen Bauwerken wie der Frauenkirche einen perfekten Rahmen für Betriebsausflüge. Auch kulinarisch lädt die Stadt auf einen Besuch ein. Der Dresdner Sauerbraten oder zur Weihnachtszeit der weltberühmte Stollen eignen sich hervorragend, um sich in geselliger Runde auszutauschen.

Da CityHunters auf Firmenkunden spezialisiert ist, werden die Buchungen individuell und zu besonderen Unternehmenskonditionen angeboten. „Uns ist es wichtig, etwas völlig Neues im Bereich der Betriebsausflüge auf die Beine zu stellen“, so der Unternehmensgründer Daniel Sekula. Und: „Nach all den Jahren machen uns unsere eigenen Betriebsausflüge immer noch Spaß!“

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/dresden/betriebsausflug-dresden

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

Firmenkontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Daniel Sekula

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0800 – 214 65 90

0911 – 131 323 52

service@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/dresden/betriebsausflug-dresden

Pressekontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Marc Lönenbach

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0911 – 992 892 84

0911 – 131 323 52

loenenbach@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.