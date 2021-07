Erfolgreicher Bauabschnitt: Indoor Skydiving-Anlage am Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim im Zeitplan

Mit dem Einbau der Technik liegt das Bauvorhaben des neuen Freifall-Simulators der Indoor Skydiving Germany Group (ISG) in Viernheim im anvisierten Zeitplan für die Eröffnung im November 2021.

Das Erleben des freien Falls eines Fallschirmsprungs in einem Windkanal wird ab November auch in der Metropolregion Rhein-Neckar möglich sein. Die neue Freizeitattraktion „Indoor Skydiving Viernheim“ am Rhein-Neckar-Zentrum befindet sich aktuell im Bau und hat mit dem Einbau der ersten Technikelemente einen weiteren Abschnitt erfolgreich abgeschlossen. „Der nächste Meilenstein auf dem Weg zu dieser einzigartigen Freizeitdestination ist geschafft. Wir sind sehr glücklich, dass wir in unserem Zeitplan liegen und freuen uns, im November die ersten Menschen hier in Viernheim fliegen zu sehen“ äußert sich ISG-Geschäftsführer Boris Nebe zum erfolgreichen Bauabschnitt.

Mit über zehn Jahren Erfahrung setzt die Indoor Skydiving Germany Group als einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Freifall-Simulatoren mit ihrem Projekt in Viernheim auf die neueste Technologie „Made in Germany“. Die aktuelle Generation der Windkanäle zeichnet sich besonders durch eine ausgesprochen hohe Energieeffizienz und die komplette Geräuschreduktion der Antriebsventilatoren aus. Der neue Windkanal verfügt über eine verglaste Flugkammer, in der das Erlebnis des Fliegens mit nichts als dem eigenen Körper bereits ab einem Alter von vier Jahren möglich ist. Für Flugeinsteiger stehen Instruktoren zur Seite, die Hilfestellung leisten und die Sicherheit der Teilnehmer gewährleisten.

Die Windtunnel-Technologie der ISG-Group wurde zusammen mit dem Institut für Aerodynamik der Technischen Universität Berlin und weiteren Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrttechnik entwickelt und findet aufgrund seiner Energieeffizienz, der Sicherheit und der Qualität des Luftstroms international Beachtung. Das erste Referenzobjekt eröffnete 2009 in Bottrop (Indoor Skydiving Bottrop GmbH – www.indoor-skydiving.com). Seit dem hat die ISG-Group viele internationale Windtunnel-Projekte für seine Kunden umgesetzt. Weitere Projekte befinden sich derzeit in Planung und Bau.

