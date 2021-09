Erfolgreiche Golfsaison in ORANGE

Velburg – Bei schönstem Spätsommerwetter verabschiedete sich am 25.09.2021 die ORANGE Golfsaison im GC Am Habsberg.

Pünktlich zum ORANGE CUP am 25. September gab der Sommer ein letztes Comeback und tauchte den GC Am Habsberg von morgens bis abends in strahlendes Sonnenlicht – bestes Golfwetter und ein hervorragender Golfplatz krönten das letzte Turnier 2021 der Business-Turnierserie.

Bereits Wochen zuvor waren alle Plätze ausgebucht und so startete das Teilnehmerfeld nach einem kleinen Frühstück in das Turnier, das wie immer mit ausgelassener Stimmung und perfekter Organisation punktete. Veranstalterin Sabine Michel sorgte mit ihrem Team von smic! Events & Marketing für einen reibungslosen Ablauf und las ihren Gästen jeden Wunsch von den Augen ab. An der Halfway wurden die Spieler mit leckeren Bratwürsten und Lebkuchen in Bio-Premium-Qualität von Nürnberger Bio Originale verköstigt.

Statt in orange – wie für den ORANGE CUP üblich – wurde das Clubhaus dieses Mal gemäß dem Motto „Black is beautiful“ ganz in schwarz dekoriert und erstrahlte den ganzen Abend in einem edlen Look.

Bei der Siegerehrung freuten sich die Gewinner des Tages über hochwertige Preise. Den Siegern der Sonderwertung Nearest to the Pin Stephanie Stilkerich und Marc Schneider überreichte Dr. Niels Jaenke von Gegenbauer Facility Management jeweils ein Set der Kosmetik-Marke Rituals. Den Longest Drive schafften Natalie Schell und Frank Konopka, wofür sie mit einer Flasche Wein, einem Jaguar-Regenschirm und einer Fackel von der Feser-Scharf-Gruppe belohnt wurden.

Die Preise an die Bruttosieger Katrin Ertl und Leon Breimer wurden von Helmut Meis, Geschäftsführer der Unique Real Estate, überreicht, der bei dieser Gelegenheit auch gleich einen ORANGE CUP auf Mallorca im kommenden Jahr 2022 ankündigte.

Die 1. Nettosieger Arnold Weissman, Ursula Meisel und Michaela Panhans, die 2. Nettosieger Jens Kleeberg, Alexander Klose und Dietmar Ibler und die 3. Nettosieger Manfred Rummel, Markus Biegler und Monika Garske freuten sich über hochwertige Preise wie einen Golfhouse-Gutschein im Wert von 100 Euro von der VR Bank Nürnberg, eine Flasche Gin von Schultheiss Wohnbau und eine Flasche Moet von Städtler Rollrasen.

Thomas Gröne von Schultheiss Wohnbau, der sich das Motto „Black is beautiful“ wünschte, überreichte außerdem zwei ganz besondere Gin-Flaschen als Sonderpreise, die an Sabine Baehre und Dieter Waller gingen.

Im Anschluss feierten die Gäste bis spät in die Nacht mit Live-Musik von Entertainer Marc O. Vincent, der ein ganz anderes Repertoire als gewohnt absolvierte und sich von einem alten Studienfreund aus Kassel auf dem Klavier begleiten ließ. Für das gesamte Turnier und die Abendveranstaltung galt die 3G-Regel, sodass auf die Sicherheit von Gästen und Personal geachtet wurde.

Unterstützer der Turnierserie sind VR Bank, Feser Scharf, Gegenbauer Holding SE, Golfhouse, Schultheiss Wohnbau, Städtler GmbH & Noris Rollrasen, Unique Real Estate, Folia und Unternehmer ORANGE.

Auch 2022 wird es aller Voraussicht nach drei ORANGE Turniere in der Metropolregion Nürnberg geben. Die genauen Termine werden in Kürze bekannt gegeben. Alle Infos zur Turnierserie und der Anmeldung finden Sie unter www.orangecup.de.

Alle Bilder in Druckqualität können Sie unter folgendem Link herunterladen: https://we.tl/t-TL3kEmRTnj.

Pressekontaktdaten:

smic! Events & Marketing GmbH

Olga Wiesner

Oedenberger Str. 7

90491 Nürnberg

Telefon: + 49 911 475 850-0

Telefax: + 49 911 475 850-90

E-Mail: olga.wiesner@smic-marketing.de

Internet: www.smic-marketing.de