Erfolgreich führen im Home Office – S+P Seminare

Wie führst du dein Team erfolgreich in der VUCA-Welt?

Durch zunehmende Agilität und New Work kommen neue Herausforderungen auf Führungskräfte zu. Mit dem Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten erhältst du Umsetzungstipps und Strategien um Veränderungsprozesse erfolgreich zu managen. Das Seminar behandelt folgende Schwerpunkte:

– Change Management in der VUCA-World

– Führen im Home Office

– Agile Kompetenzen für Führungskräfte

bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

New Work ist ein ganzheitliches Konzept, das die Arbeitswelt von morgen in all seinen Facetten und seiner Vielfalt immer mehr durchdringt. Hier kommt vor allem die Führungskraft als Impulsgeber eine große Bedeutung zu, da sie dadurch maßgeblich Veränderungen durchsetzen kann.

Um sich darauf einzulassen, ist es für die Führungskraft von Bedeutung, Selbstorganisation und Selbstreflexion zu ermöglichen und Intuition und Emotion als genauso wichtig zu erachten wie eine strategische, rationale Vorgehensweise.

Führen im Home Office:

– Wie verändert New Work die Mitarbeiter- und Teamstruktur?

– Vertrauen führt! Verantwortung und Kompetenzen übertragen

– Kommunikation: Mit Daily Scrum zum neuen Team-Meeting

– Potentiale in multikulturellen Teams fördern und heben

– Teams in Veränderungsprozessen richtig führen

– Agile Ziele definieren, umsetzen und die Mitarbeiter für die Ziele gewinnen

– Feedback – Eine besondere Herausforderung in der agilen Führung

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest Du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de